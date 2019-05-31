‘Almanya, Suriye’de güvenli bölgeye destek verecek’
ALMAN Der Spiegel dergisi, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı güvenli bölgeye Almanya’nın askeri destek için yeşil ışık yaktığını öne sürdü.
Dergi, ABD’nin terör örgütü DEAŞ’a karşı birlikte savaştığı ‘Kürt grupları’ “hem Türkiye hem de Esad rejiminden korumak için” Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurma planları yaptığını belirtti. ABD, terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin ana unsur olduğu SDG’yi DEAŞ ile mücadelede kara ordusu gibi kullanmıştı.
GÖREV SÜRESİ UZAYACAK
Spiegel’e göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bugünkü Berlin ziyaretinde konu ele alınacak. Haberde, iki ülke arasında yürütülen ‘gizli görüşmeler’ sonucunda Alman hükümetinin “güvenli bölgenin korunması için askeri katkıya hazır olduğunun sinyalini verdiği” iddia edildi. Alman hükümetinin ABD’ye Ürdün’de konuşlandırılmış askerlerin görev süresinin uzatılması önerisini sunduğu belirtildi.
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