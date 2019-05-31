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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri‘Almanya, Suriye’de güvenli bölgeye destek verecek’
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Dünya
31.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Almanya, Suriye’de güvenli bölgeye destek verecek’

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‘Almanya, Suriye’de güvenli bölgeye destek verecek’

ALMAN Der Spiegel dergisi, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı güvenli bölgeye Almanya’nın askeri destek için yeşil ışık yaktığını öne sürdü.

Dergi, ABD’nin terör örgütü DEAŞ’a karşı birlikte savaştığı ‘Kürt grupları’ “hem Türkiye hem de Esad rejiminden korumak için” Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurma planları yaptığını belirtti. ABD, terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin ana unsur olduğu SDG’yi DEAŞ ile mücadelede kara ordusu gibi kullanmıştı.

GÖREV SÜRESİ UZAYACAK

Spiegel’e göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bugünkü Berlin ziyaretinde konu ele alınacak. Haberde, iki ülke arasında yürütülen ‘gizli görüşmeler’ sonucunda Alman hükümetinin “güvenli bölgenin korunması için askeri katkıya hazır olduğunun sinyalini verdiği” iddia edildi. Alman hükümetinin ABD’ye Ürdün’de konuşlandırılmış askerlerin görev süresinin uzatılması önerisini sunduğu belirtildi.

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