Almanya şokta: Minibüsle saldırı

ALMANYA, nihayet bahar havasına girdiği geçen cumartesi minibüs saldırısıyla sarsıldı. 17’nci yüzyılda İspanya ile Hollanda arasında 80 yıllık savaşı sona erdiren anlaşmaya ev sahipliği yaptığı için ‘barış kenti’ olarak nitelenen Münster kenti geçen cumartesi öğleden sonra minibüslü saldırıya sahne oldu. Saldırı tarihi şehir merkezinde, kentin sembolü olan Kiepenkerl heykeli yanındaki Spiekerhof Meydanı’nda yaşandı. İnsanlar o sırada kafe ve restoranların dışarıya koydukları masaların başında kahvelerini yudumlayarak güneşin tadını çıkarıyordu. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre birden bir minibüs kalabalığın içinde daldı. Gürültü ve çığlıklar koptu. İnsanlar sokaklara kaçıştı. İki kişiyi öldüren ve 6’sı ağır 20 kişiyi yaralayan saldırgan sürücü, silahla aracın içinde intihar etti.

EVİNE BASKIN YAPILDI

Aynı anda kentte gösteri nedeniyle çok sayıda polis görev başındaydı ve güvenlik güçleri hemen olay yerine gelerek, meydanı güvenlik çemberine aldı. Kalabalığa dalan minibüsün camlarından bazı tellerin dışarı çıktığını gören güvenlik güçleri, bomba şüphesiyle hızla önlem aldı. Bazı evler boşaltıldı. Bomba uzmanları, araçta, sürücünün intihar ederken kullandığı silah ile birlikte bir kurusıkı tabanca ve havai fişekler buldu. Saldırganın kimliğini tespit eden polis, evine de baskın düzenledi. Evde kullanılamaz durumda bir AK-47 Kalaşnikof ve havai fişekler bulundu. Kalaşnikofun sahte olduğu belirtildi.

BABASINI TEHDİT ETMİŞ

Saldırganın 48 yaşındaki Münster’de yaşayan Jens R. isimli Alman olduğu, dört evde adres kaydına ve beş araca sahip olduğu belirlendi. Endüstriyel tasarımcı olarak çalışan, orta halli bir kazanca sahip olan Jens R.’nin dört konut ve beş araç için bu kadar parayı nereden bulduğu merak ediliyor. Polisin verdiği bilgiye göre saldırgan sürücü 2014-2016 yıllarında psikolojik sorunlar yaşadı. Saldırgan Jens R. 2014’te bir aile ferdini baltayla tehdit etti. 2016’da ise babasına, “Seni baltayla keserim” diye tehdit savuran Jens R., ZDF kanalının haberine göre kısa bir süre önce de intihara kalkıştı. Saldırganın aşırı sağ çevrelerle bağı olduğu iddia edildi. Münster savcısı Martin Botzenhardt, saldırganla ilgili “48 yaşında bir Münsterli. Şimdiye kadar saldırının nedeni hakkında bir ipucu yok. Soruşturma çok yönlü sürüyor” dedi. Münster Emniyet Müdürü Hajo Kuhlisch, saldırının siyasi bir neden taşıdığı konusunda herhangi bir ipucu bulunmadığını açıkladı. Ölen kurbanlardan birinin 51 yaşında bir kadın, diğerinin ise 65 yaşında bir erkek olduğu açıklandı. 20 yaralıdan 6’sının henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.