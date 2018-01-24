Almanya, PKK yandaşı göstericilerin havaalanına nasıl girdiğini açıklayamadı

Bakanlık sözcüsü, “Bu konuda bir şey söyleyemem. Somut olayın içeriğini iyi bilmiyorum” dedi.

Havaalanında kamuya açık bir bölüm ve emniyet bölümü olduğunu belirten sözcü, insanların görüşlerini barışçıl yolla ifade etmesinin meşru temeli olduğunu ancak havaalanında yaşananların ve camilere saldırıların kabul edilemeyeceğini kaydederek, “Bunlar suç teşkil ediyor” dedi.

'TÜRKİYE’NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI'

Hükümetin basın toplantısında Türkiye’nin Zeytin Dalı Operasyonu’nda Kuzey Suriye’de Alman Leopard 2 tanklarını kullanması gündeme geldi. Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Bu sistemin nerede, ne zaman ve hangi amaçla kullanacağı sorusunu ancak Türkiye bilir” dedi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Leopard 2 tanklarının sadece bir üçüncü kişiye satışı veya devredilmesi durumunda Almanya’nın yazılı izni gerektiğini vurguladı. Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü ise Türkiye’ye 2016’da 83.9 milyon Euro'luk silah satışına, 2017’de ise sadece 34.2 milyon Euro’luk silah satışına onay verildiğine işaret ederek, bir önceki yıla oranla 50 milyon Euro’luk bir azalma olduğunu söyledi.

Başbakan Angela Merkel’in Sözcüsü Ulrike Demmer ise Alman hükümetinin Zeytin Dalı operasyonuna karşı tavrını, “Türkiye’nin Suriye sınırında meşru güvenlik çıkarları var. Hükümet olarak bu askeri müdahaleyi endişeyle izliyoruz. Tüm tarafları da çatışmalara son vermeye çağırıyoruz” diye özetledi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye’nin Suriye sınırındaki meşru güvenlik çıkarlarına, bu bölgeden Türkiye’ye DEAŞ’ın terör saldırılarını örnek gösterdi.