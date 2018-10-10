Almanya mülteciler için 6.85 milyar avro ayırdı
Almanya Federal Hükümeti, göçmenlerin barınma ve entegrasyonu için 2019 yılında yerel yönetimlere 6.85 milyar avroluk ödenek sağlanmasını onayladı.
Almanya, Şansölye Angela Markel'in sınırları açma kararının ardından ülkeye 2015-2016 yılları arası giriş yapan bir milyonun üzerindeki mültecinin entegrasyonu için çalışmalar yapıyor.
Bu çalışmalar kapsamında hükümet, 2019 yılı için eyaletlere ve yerel yönetimlere mültecilere harcanması için 6.85 milyar avro ayırmaya karar verdi.
Merkel'in maliye bakanı tarafından düzenlenen 6.85 milyar avroluk bütçenin 2.44 milyar avrosu Almanca kurslarına, 1.8 milyar avrosu barınma ihtiyaçlarına ve 500 milyon avrosu ise sosyal yardımlara ayrılacak.
Almanya'nın eyaletlere ve yerel yönetimlere 2022 yılına kadar göçmenler için 15 milyar avro ödemesi bekleniyor.
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