Almanya Katalan ayrılıkçıyı iade edecek mi
ESKİ Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’un Almanya’da tutuklanmasına Berlin yönetiminden ilk tepki dün geldi.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, davanın Avrupa ve Alman yasaları ile hükümlerine göre ele alınacağını vurguladı. Alman Hükümet Sözcüsü Seibert, “İspanya hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir devlettir. Alman hükümeti, Katalonya meselesinin İspanya anayasal çerçevesi içinde çözülmesi gerektiği kanaatini koruyor” dedi. Öte yandan, Puigdemont dün hâkim karşısına çıkarıldı. Neumünster’deki yerel mahkemenin Puigdemont’un kimlik tespitinin yapılmasının ardından tutukluluk halinin devamına karar verdiği belirtildi.
Tutuklama haberinin ardından Katalonya’da çıkan olaylar da sürüyor. İspanyol haber ajansı EFE’ye göre, Barcelona’da Alman Konsolosluğu ve yerel hükümet binası önündeki iki ayrı gösteriye yaklaşık 56 bin kişi katıldı. Gösterilerde dördü polis 52 kişi yaralandı, üç kişi gözaltına alındı.
Carles Puigdemont, 1 Ekim’de İspanya’nın tüm karşı çıkışlarına rağmen tek taraflı bağımsızlık referandumu düzenlemişti.
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