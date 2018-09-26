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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DW
26.09.2018 - 19:06, Son Güncelleme:

Almanya karıştı, Merkel'i sarsmıştı: Yankıları sürüyor

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Almanya karıştı, Merkel'i sarsmıştı: Yankıları sürüyor

Almanya'da Başbakan Merkel’in desteklediği Kauder’ın CDU/CSU Federal Meclis Grup Başkanlığı yarışını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Merkel, güvenoyu istemesini gerektirecek bir neden görmediğini açıkladı.

Almanya karıştı, Merkeli sarsmıştı: Yankıları sürüyor

Almanya’da Federal Meclis'ten güvenoyu istemesi gerektiği yönündeki tartışmalara cevap veren Başbakan Angela Merkel, güvenoyunu alınmasını gerektirecek bir durum olmadığını ifade etti. Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert konuya ilişkin yaptığı açıklamada başbakanın güvenoyu taleplerine “net bir hayır” dediğini belirtti.

Hristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) Federal Meclis Grup Başkanlığı seçiminde Başbakan Angela Merkel’in desteklediği Volker Kauder'in yarışı beklenmedik bir şekilde kaybetmesi Alman kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. 

LİNDNER GÜVENOYU TALEP ETMİŞTİ

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Ralph Brinkhaus, Hristiyan Birlik Partileri'nin Federal Meclis Grup Başkanlığı için yapılan oylamada, bu görevi 13 yıldır sürdüren CDU'lu Volker Kauder'i geçmeyi başarmıştı. Angela Merkel'e en yakın isimlerden biri olan Kauder'in yarışı kaybetmesi ile ilgili Alman basınında başbakanın zayıfladığı yorumları yapılırken, siyasiler ise Merkel'in meclisten güvenoyu istemesine gerek olup olmadığını tartışmaya başlamıştı.  

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grubu Başkanı Marco Buschmann, seçim sonucunun Merkel'i güçsüzleştirdiğini belirtirken parti lideri Christian Lindner, başbakanın Federal Meclis'ten güvenoyu istemesi gerektiğini söylemişti.

CDU/CSU’DAN MERKEL’E DESTEK

Muhalefetin talebine cevaben, Birlik partilerinden Merkel’e destek gelmişti. CDU Genel Başkan Yardımcısı ve Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Merkel'in meclisten güvenoyu istemesine gerek olmadığını ifade ederek, başbakanın meclis grubunun güvenini haiz olduğunu belirtmişti. CSU’lu Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer da sonucun bir "siyasi deprem" anlamına gelmediğini, adil ve demokratik bir seçimin sonucuna işaret ettiğini belirtti. 

Merkel’in adayı Kauder’e karşı meclis grup başkanlığı yarışını kazanan Brinkhaus da güvenoyu tartışmalarına tepki göstermişti. Güvenoyu taleplerini "saçmalık" olarak nitelendiren Brinkhaus, Merkel’in bu seçimle zayıfladığı iddialarına yönelik ise, "söz konusu seçimin parti içi bir seçim olduğunu ve bu seçime gereğinden fazla anlam atfedilmemesi gerektiğini" ifade etmişti. Brinkhaus kendisinin ve meclis grubunun Merkel’i destekleyeceğinin de altını çizmişti. 

Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig Merkel'in Hristiyan Birlik Partileri içinde sükuneti sağlaması gerektiğini söyleyerek, Sosyal Demokratlar için hükümette istikrarlı bir ortakları olmasının önemli olduğunu belirtmişti. SPD Meclis Grup Başkanı Carsten Schneider de Merkel'in güvenoyu istemesinin gerekli olmadığını belirtmişti.

Almanyada Merkeli sarsan siyasi deprem
Almanya'da Merkel'i sarsan siyasi deprem
 

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Son 24 saatte ne oldu? (26.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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