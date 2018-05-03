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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DW Türkçe
03.05.2018 - 13:35, Son Güncelleme:

Almanya İsrail'in suçlamasına yanıt verdi: 'İran'ın anlaşmayı ihlaline dair kanıt yok'

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Almanya İsrail'in suçlamasına yanıt verdi: 'İran'ın anlaşmayı ihlaline dair kanıt yok'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'ın nükleer anlaşmaya aykırı davrandığına dair ipucu bulunmadığını söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ı gizlice nükleer silahı geliştirmeye çalışmakla suçlamıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İsrail'in İran'a yönelttiği suçlamalarla ilgili incelemeleri sırasında şimdiye kadar İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğine dair herhangi bir ipucuna rastlamadığını söyledi.

Maas, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada "kurumun bunu da incelediğini, iddiaların yeni olmadığını ve şimdiye kadar elde edilebilen bilgilere göre anlaşmanın ihlal edildiğine dair herhangi bir tespitte bulunmadığını" söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Maas incelemelerin süreceğini ve çalışmaları dikkatle izlemekte olduklarını sözlerine ekledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, istihbarat kanalıyla elde ettikleri belgelere dayanarak İran'ı gizli bir nükleer silah programı olmak ve atom bombası geliştirmekle suçlamıştı.

UAEK, şimdiye kadar Netanyahu'nun kanıt olarak gösterdiği belgelerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Kurumun açıklamasında 2009 yılından bu yana İran'ın atom bombası geliştirmeye çalıştığına dair inandırıcı ipuçlarına rastlanmadığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Netanyahu’nun iddialarının İran hakkındaki görüşünde "yüzde 100 haklı olduğunu” gösterdiğini belirtti. İran'la yapılan nükleer anlaşmayı "korkunç” olarak nitelendiren Trump'ın Trump’ın 12 Mayıs tarihine kadar ABD’nin İran’a uygulamayı durdurduğu yaptırımlar konusunda bir değişiklik olup olmayacağına karar vermesi gerekiyor. Bu karar, fiilen Washington’ın nükleer anlaşmadan çekilip çekilmeyeceği anlamına da gelecek.

Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ise anlaşmanın yürürlükte kalması yönünde ABD'ye yönelik çağrılarını yineliyor. Geçen hafta Trump'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de anlaşmaya bağlı kalınması yönünde çağrı yapmışlardı.

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