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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.11.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Almanya: İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerindeki inşası uluslararası hukuka aykırı

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Almanya: İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşim birimlerindeki inşası uluslararası hukuka aykırı

Alman hükümeti, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin inşasını uluslararası hukuka aykırı olarak görüyor.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Alman hükümetinin işgal altındaki bölgelerdeki İsrail yerleşim politikasına ilişkin tutumunun belli olduğu ve değişmediği belirtildi.

"(İsrail’in) Yerleşim birimleri inşası Alman hükümeti açısından uluslararası hukuka aykırı, barış süreci olanağını etkiliyor ve müzakerelere dayalı iki devletli çözümü zorlaştırıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, bu bağlamda uluslararası değerlendirmeyi teyit eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2334 sayılı kararına işaret edildi.

Açıklamada, Alman hükümetinin Avrupa Birliğindeki (AB) partnerlerle, müzakereler sonucunda ihtilaftaki iki tarafın meşru taleplerinin karşılanacağı çözümü bulmak için çaba sarf etmeyi sürdüreceği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.
Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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