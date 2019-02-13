Almanya işçi arıyor
Yılda en az 260 bin göçmen işçiye ihtiyaç duyan Almanya, işgücü açığının 146 binlik kısmını AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek göç sayesinde kapatabilecek.
Almanya’da Bertelsmann Vakfı’nın yaptırdığı araştırmaya göre kalifiye eleman açığının önümüzdeki yıllarda giderek artacağı belirtiliyor. Ülkedeki doğum oranının da düşük olması nedeniyle kalifiye elaman açığının ancak yurtdışından temin edilebileceği vurgulanan araştırmada, ülkede doğurganlık oranı artmazsa 2060 yılına kadar her yıl yurtdışından 260 bin göçmen işçi almak zorunda kalınacağı belirtiliyor.
NÜFUSU 16 MİLYON AZALACAK
Özellikle mühendis, hasta bakıcı ve el sanatkârları gibi mesleklere ihtiyaç duyan Almanya’nın, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden karşılayabileceği işgücü de bu açığı kapatmaya yetmeyecek. Uzmanlar, Almanya’nın AB içinden yılda en fazla 114 bin işgücü alabileceğini, geriye kalan 146 bini ise AB üyesi olmayan ülkelerden temin etmek zorunda olduğuna işaret ediyor. Araştırmanın bir başka sonucuna göre eğer Almanya göç almazsa 2060 yılında nüfusu 16 milyon azalacak.
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