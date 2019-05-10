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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
10.05.2019 - 16:53, Son Güncelleme:

Almanya, İran ile INSTEX konusunda görüşmeleri sürdürüyor

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Almanya, İran ile INSTEX konusunda görüşmeleri sürdürüyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, ABD'nin İran’a yönelik yaptırımlarına karşı Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından kurulan ve ilaç ve gıda ticaretini kapsayan INSTEX adı verilen özel ödeme mekanizması konusunda İran ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Adebahr, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, yeni bir araç olan INSTEX mekanizmasının oluşturulması ve "dizayn edilmesi" gerektiğini ifade etti.

Bu sürecin çetin olduğunu anlatan Adebahr, "INSTEX’i operasyonel hale getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Evet, buna ilişkin İran ile de görüşüyoruz." dedi.

INSTEX mekanizmasının İran tarafında muadil yapıya ihtiyaç duyduğunu belirten Adebahr, bunun için de İran tarafında Special Trade and Finance Institute adlı mekanizmanın inşa edildiğini dile getirdi.

Adebahr, her iki mekanizmanın da uluslararası finans standartlarına uygun olması gerektiğini, bu konuda da İran tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Nükleer silah sahibi olmasının engellenmesi için İran ile yapılan nükleer anlaşmanın muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulayan Adebahr, İran’ın sözleşmeden doğan taahhütlerini yerine getirdiğinde Almanya’nın da taahhütlerini yerine getireceğini yineledi.

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