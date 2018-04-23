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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
23.04.2018 - 09:22, Son Güncelleme:

Almanya ile yeni kriz! 'İzin vermeyeceğiz'

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Almanya ile yeni kriz! 'İzin vermeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimler öncesinde Avrupa'da Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağını açıklamasının ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini söyledi. Bu hafta Hollanda ve Avusturya'dan da benzer açıklamalar gelmişti.

DW Türkçe’nin haberine göre, Kanada’nın Toronto kentinde G7 dışişleri bakanları toplantısına katılan Bakan Maas, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maas, “Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya’da seçim kampanyası yürütülmeyecek” dedi. Maas, “Bu hangi ülkeden geldiklerinden bağımsız olarak herkes için geçerli” dedi.

Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmaların tekrarlanmamasını dilediğini vurgulayan Maas, “yaşanan bu tartışmanın her iki tarafa da faydası olmadığını” belirtti.

ERDOĞAN: AVRUPA’DA TÜRK VATANDAŞLARINA SESLENECEĞİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü NTV'ye yaptığı açıklamada, “Büyük ihtimalle şu anda yurtdışındaki hazırlığımız tamam. Şöyle 10-11 bin kişilik bir kapalı spor salonunda –şu anda ülkeyi açıklamayacağım- orada uluslararası kuruluşun inşallah toplantısında bulunacağım ve orada Türk vatandaşlarıma sesleneceğim. Ve büyük ihtimalle de Avrupa’yı orada toparlayacağız, orada da inşallah bu konuşmamızı yapacağız” dedi.

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Türkiye’de 16 Nisan 2017’de yapılan anayasa referandumu öncesinde, Türk bakanların Almanya’da katılacakları seçim etkinlikleri yerel yönetimlerin kararı ile iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iptal kararlarını “Nazi uygulamalarına” benzetmesi, Almanya’da tepkiyle karşılanmış ve iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanmıştı.

Bunun üzerine geçen yıl haziran ayının sonunda Alman hükümeti, Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya’da seçim kampanyası yürütmesini yasaklayan bir yasal düzenleme yapmıştı.

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MAAS İLE ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞMESİ

Alman haber ajansı dpa’nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Türk mevkîdaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile New York’ta planlanan görüşmesinde de Almanya’da yabancı siyasilerin seçim kampanyası yürütmesi yasağı konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkîdaşı Maas, New York’ta 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısına katılacak. Çavuşoğlu ve Maas’ın bu toplantı sırasında, ikili görüşme için ilk kez bir araya gelmesi bekleniyor.

 

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