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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
06.10.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Almanya İçişleri Bakanı'ndan Türkiye ile iş birliğini güçlendirme mesajı

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Almanya İçişleri Bakanı'ndan Türkiye ile iş birliğini güçlendirme mesajı

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer "Geçmişin araçlarıyla geleceğin üstesinden gelemeyeceğimiz açıktır. Bundan dolayı Türkiye ile iş birliğini daha da güçlendirmek istiyorum." dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mülteciler konusunda Türkiye ile iş birliğini daha da güçlendirmek istediğini söyledi.

Seehofer, Die Welt gazetesine verdiği röportajda, mültecilere ilişkin yapılan Avrupa Birliği (AB)-Türkiye mutabakatının bir nimet olduğunu, bu mutabakatın Türkiye’den Yunanistan’a göçü kontrol etmeye olanak sağladığını ve çok sayıda insanı boğulmaktan kurtardığını ifade etti.

Türkiye'nin mültecileri kabul etme konusunda çok şey yaptığını, bunun Almanya’nın da çıkarına olduğunu belirten Seehofer, "Ayrıca geçmişin araçlarıyla geleceğin üstesinden gelemeyeceğimiz açıktır. Bundan dolayı Türkiye ile iş birliğini daha da güçlendirmek istiyorum. Buna göre davranıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Seehofer, "Türkiye'nin ilave ne kadar para alması gerekir?" şeklindeki soruya, "Bu kararı Almanya İçişleri Bakanı olarak ben yalnız veremem. Bu konuda Avrupa düzeyinde görüşmeler yapmamız lazım. Hepimizin çıkarına olan Türkiye'nin bu performansının uygun şekilde dikkate alınmasını sağlamak için çaba sarf edeceğim." cevabını verdi.

Türkiye'nin AB-Türkiye mutabakatının AB tarafından tam olarak yerine getirilmediği yönünde eleştirdiğine işaret eden Seehofer, bunu ciddi şekilde inceleyeceklerini kaydetti.

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2015'TEKİ GİBİ BİR MÜLTECİ AKINI KONUSUNDA UYARDI

Seehofer, Bild gazetesine yaptığı açıklamada da AB'nin dış sınırlarının kontrol edilmesine ilişkin Avrupalı partnerlere daha fazla yardım edilmesi gerektiğini belirterek, "Onları uzun süre yalnız bıraktık. Bunu yapmazsak, 2015 yılındaki gibi bir mülteci dalgası yaşayacağız. Belki 4 yıl öncesinden daha da büyüğünü." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanlığı görevini 1 Kasım'da devralacak Ursula von der Leyen ile mülteci dalgasının tekrarlanmaması için çalışacağını ifade eden Seehofer, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu konuda kendilerine destek verdiğini kaydetti.

Öte yandan Die Welt gazetesinin AB'nin "durum raporuna" dayandırdığı habere göre, 2019'un Ocak-Eylül döneminde 46 bin 546 mülteci Türkiye'den AB'ye ulaştı.

Bunun 2018'in aynı dönemine göre yüzde 23 artış olduğu ifade edilen raporda, 46 bin 546 mülteciden 45 bin 20'sinin Yunanistan'a, bin 336'sının İtalya'ya ve 190'ının Bulgaristan'a ulaştığı belirtildi.

Raporda, Türkiye üzerinden AB'ye ulaşan sığınmacıların çoğunluğunun Afganlardan oluştuğu, bunları Suriye ve Iraklıların izlediği belirtildi.

 

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