Almanya hükümete kavuştu: Son anda uzlaştılar

ALMANYA erken seçime gitmekten son anda kurtuldu. Genel seçimden 136 gün sonra, Hıristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokratlar (SPD) yeni bir büyük koalisyon hükümeti kurmak için anlaştı. Geceli gündüzlü 10 gün süren müzakereler çok tartışmalı ve her an dağılma tehlikesi altında geçti. Müzakerelerde üç gün uzatmalara gidildi.

Başbakan Merkel, salı sabahı saat 10.00’da başlayan son oturuma girerken, “Herkes acı tavizler vermek zorunda. Ülkenin refahı söz konusu. Çok hareketli bir dönemden geçiyoruz” şeklinde konuştu. SPD lideri Martin Schulz da “Bu son oturum olacak” dedi. Son oturum aralıksız 24 saat sürdü. Tüm geceyi müzakere masasında geçiren bazı bakanlara korumaları sabahleyin yeni giysi getirdi. Bazıları duş molası verdi. Gazeteciler de geceyi müzakerelerin yapıldığı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Merkezi’nde geçirdi.

‘BAŞARIYA ULAŞTIK’

Dün sabah 10.00’da “Uzlaşma sağlandı. Koalisyon anlaşması tamam” haberleri sızmaya başladı. Bu haberi, partilerin bakanlık dağılımı konusunda da anlaştıkları haberleri izledi. Başbakan Merkel 10.32’de toplantıdan çıktı ve gazetecilere hiçbir açıklama yapmadan makam aracına binerek, binadan ayrıldı.

Kısa bir süre sonra da CDU/CSU ve SPD’den oluşan 15 kişilik müzakere heyeti dağıldı. Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU) müzakere grubundan Alexander Dobrindt, müzakerelerde “nihayet başarıya ulaştıklarını, bir uzlaşma sağladıklarını” duyurdu.

SPD AĞIRLIKLI PROTOKOL

Sonrasında Merkel, CSU lideri Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz ile düzenlediği basın toplantısında, “Yoğun müzakereler yapıldı fakat buna değdi” dedi. Merkel, “Üzerinde çalışarak ortaya çıkardığımız koalisyon protokolü ülkemizin ihtiyaç duyduğu iyi ve istikrarlı bir hükümet için temel oluşturabilir” dedi. Schulz ise protokolün büyük oranda kendi imzalarını taşıdığını belirterek, uzlaşmadan ötürü CDU/CSU’ya teşekkürlerini sundu.

SON SÖZ PARTİLERDE

Yaklaşık 200 sayfalık koalisyon anlaşmasını şimdi SPD üyelerinin onaylaması gerekiyor. CDU da protokolü düzenlenecek kurultayda ele alacak. CSU ise ilgili parti kurullarında anlaşmayı değerlendirecek.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER

Hürriyet’in elindeki koalisyon sözleşmesi taslağında Türkiye konusunda ön görüşmelerde varılan uzlaşma aynen kaldı.

- Yeni hükümetin Türkiye politikası taslakta şöyle yer aldı: “Türkiye çok yönlü ilişkilere sahip olduğumuz önemli bir müttefik ve AB’nin komşusu. Türkiye ile iyi ilişkiler bizim çıkarımıza. Türkiye’de demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları konularında uzun zamandır bir kötüleşme yaşanıyor. Bu nedenle müzakerelerde herhangi bir fasıl kapatmayı ve yenisini açmayı düşünmüyoruz. Türkiye gerekli şartları yerine getirinceye kadar vize serbestisi olmayacak ve Gümrük Birliği genişletilmeyecek.

- Çifte vatandaşlık konusunda korkulan olmadı. Koalisyon müzakereleri öncesi tartışılan Hıristiyan Birlik partilerinin çifte vatandaşlığı kaldırıp opsiyon modelini geri getireceği konusu gündeme gelmedi ve koalisyon anlaşmasına girmedi.

- Taslakta misafir işçi olarak gelen birinci kuşağın sağlık ve bakımında düzeltmelere gidilmesi hedefleniyor.

İSTİFA KARARI

SPD lideri Martin Schulz, partisinin yönetim kurulu toplantısının ardından SPD Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles ile birlikte gazetecilerin karşısına geçti. Koalisyon protokolünün parti üyeleri tarafından onaylanması için çalışacaklarını ifade eden Schulz, Mart ayındaki oylamanın ardından parti başkanlığı görevinden çekileceğini belirterek, hükümette Dışişleri Bakanı olarak yer almak istediğini söyledi. Schulz görevini partinin yenilenme sürecini daha iyi yöneteceğini düşündüğü Nahles’e devredecek. Nahles, parti lideri olursa, 155 yıllık SPD tarihinde ilk kez bir kadın Sosyal Demokratların başına geçecek.

İŞTE YENİ KABİNE

Müzakerelerde bakanlık dağılımında en kârlı SPD çıktı. Kesin olmayan bilgilere göre; SPD kabinede Başbakan’a karşı tek veto hakkı bulunan Maliye Bakanlığı ile Dışişleri ve Çalışma Bakanlıklarını aldı. Aile, Çevre ve Adalet Bakanlığı da SPD’de kaldı. SPD lideri Schulz’un Dışişleri, Hamburg Eyalet Başbakanı Olaf Scholz’un Maliye Bakanlığı için adı geçiyor. Başbakan Merkel’in sağ kolu Peter Altmaier Ekonomi Bakanı olurken, Ursula von der Leyen Savunma Bakanı olarak kalacak. Dördüncü kez Başbakan olması beklenen Merkel’in yeni kabinesi şu isimlerden oluşuyor:

Şansölye: Angela Merkel (CDU)

Maliye Bakanı: Olaf Scholz (SPD)

Dışişleri Bakanı: Martin Schulz (SPD)

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı: Eva Högl (SPD)

Aile Bakanı: Katarina Barley (SPD)

Adalet Bakanı: Heiko Maas (SPD)

Çevre Bakanı: Barbara Hendricks (SPD)

İçişleri Bakanı: Horst Seehofer (CSU)

Ulaştırma ve Dijitalleşme: Andreas Scheuer (CSU)

Kalkınma Bakanı: Dorothee Baer (CSU)

Ekonomi Bakanı: Peter Altmaier (CDU)

Eğitim Bakanı: Hermann Gröhe (CDU)

Sağlık Bakanı: Annette Widmann Mauz (CDU)

Tarım Bakanı: Julia Klöckner (CDU)

Başbakanlık Müsteşarı: Helge Braun (CDU)