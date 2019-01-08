Almanya engelleri adım adım kaldıracak
İki ülke arasında yaşanan krizler nedeniyle Türkiye-AB arasındaki Gümrük Birliği’nin genişletilmesini bloke eden Almanya, şimdi bu engelleri adım adım kaldırmayı planlıyor. İki ülke ekonomi bakanlıkları arasında bu yıl canlı bir ziyaret trafiği gündemde.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eylül ayı sonunda yaptığı Berlin ziyaretiyle başlayan ikili ilişkilerde normalleşme süreci ekonomik alanda etkilerini göstermeye başladı. Ekim ayında Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in Ankara ziyaretinde karara bağlanan ekonomik ilişkileri karşılıklı hızlandırma çalışmalarında somut adımlar atıldı. Alman Ekonomi Bakanlığı’nda bir Türkiye masası kuruldu ve başına Müsteşar Oliver Wittke getirildi. Ayrıca iki ülke bakanlıkları arasında bölüm başkanı değiş-tokuşu yapılacak. Türkiye Ekonomi Bakanlığı’ndan bir daire başkanı Alman Ekonomi Bakanlığı’na, Alman Ekonomi Bakanlığı’ndan bir daire Başkanı ise Türkiye Ekonomi Bakanlığı’nda birer yıl görev yapacak.
AÇILIŞA GELECEKLER
Türkiye’den ekonomi ve ticaret bakanları bu yılın ilk üç ayında Berlin’i ziyaret edecek. Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odası (TD-IHK) Başkanı Ralf A. Königs, Soma’da yaptırdığı Türkiye’nin en büyük çimento fabrikasını mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte açacak. Açılış törenine Alman Ekonomi Bakanlığı’ndan Türkiye Masası Şefi Oliver Wittke de katılacak. En önemlisi ise Türkiye AB arasında Gümrük Birliği’nin genişletilmesinin önündeki engellerin bir bir kaldırılması yönünde Almanya harekete geçmeye hazırlanıyor.
GÜMRÜK BİRLİĞİ ADIMI
Ekonomi Bakanlığı kaynaklarına göre Almanya, Gümrük Birliği’nin genişletilmesinin önündeki engelleri adım adım kaldıracak. Türkiye, AB ile 1995 yılı sonundan beri yürürlükte olan Gümrük Birliği’nin günümüz koşullarına göre güncellenerek, modernize edilmesini istiyor. Başlangıçta Türkiye’yle Gümrük Birliği’nin genişletilmesine destek veren Almanya, iki ülke ilişkilerinde yaşanan gerginlik sonucu müzakereleri bloke etti. Mevcut Gümrük Birliği anlaşmasının kapsamı sektörel bazda sınırlı tutuluyor. Gümrük Birliği’nin genişlemesiyle hizmet sektörü ve tarım sektörünün yeni anlaşmaya dahil edilmesi isteniyor. Ayrıca Gümrük Birliği’nin güncellenmesiyle Türkiye, AB’nin üçüncü ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarında söz hakkına kavuşacak.
TÜRKİYE MASASINA TÜRK DOSTU ŞEF
2004’te Gelsenkirchen Belediye Başkanı olan Wittke, Gelsenkirchen ile Büyükçekmece’yi kardeş kent yaptı. Gelsenkirchen ile Büyükçekmece arasında çok canlı bir öğrenci, stajyer ve spor değiş-tokuşu sürüyor. Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nden olan Wittke, Türkiye’ye AB üyeliği perspektifi ve vize serbestisinin ateşli savunucularından. Wittke, 2016’da Alman Parlamentosu’nda kabul edilen Ermeni tasarısına karşı çekimser oy kullanan tek milletvekili.
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