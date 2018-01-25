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    Almanya Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye'nin güvenlik çıkarları da hesaba katılmalı”

    İHA
    25.01.2018 - 23:17 | Son Güncelleme:

    Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye’nin “Zeytin Dalı Operasyonu” ile ilgili, “Türkiye’nin güvenlik çıkarları da hesaba katılmalı” açıklamasını yaptı. Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu konusundaki tartışmalar ve Alman medyasına yansıyan haberler konusunda, yeni hükümet kurulana kadar bu gibi kritik konularda karar alınmayacağını söyledi.

    Türkiye'nin Afrin’deti “Zeytin Dalı Harekatı” ile ilgili Almanya Dışişleri Bakanlığı açıklama yayınladı. Alman Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Afrin Harekatı kapsamında Türkiye'yle silah ihracatını ele alan açıklamada, Almanya'nın “Son derece endişeli” olduğuna vurgu yapılarak, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, NATO Genel Sekreteri'nden Suriye ve ülkenin kuzeyindeki durumun NATO bünyesinde de görüşülmesini rica ettiği belirtildi.

    Gabriel, Fransa ile birlikte birinci önceliklerinin çatışmanın tırmanmasını önlemek ve sivil halkın korunması olarak belirtirken, Türkiye'nin de güvenlik çıkarlarının hesaba katılması gerektiğinin altını çizdi.

    TANK KARARI BEKLEMEYE ALINDI
    Alman Leopard 2 tanklarının Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılması nedeniyle yaşanan tartışmalarla ilgili olarak Alman hükümetinden de bir açıklama geldi.

    Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, yeni hükümet kurulana kadar, Türkiye'ye satılan tankların modernizasyonu gibi kritik konularda karar alınmayacağını açıkladı.

    Alman medyası ise bu açıklamayı Gabriel ve Merkel'in tartışmaları yatıştırma girişimi olarak değerlendirildi.

     

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    Etiketler: Suriye
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