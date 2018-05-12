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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
12.05.2018 - 15:53, Son Güncelleme:

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye yönelik çok sert açıklama

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Almanya Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye yönelik çok sert açıklama

ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek hayal kırıklığını yarattığını söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Washington'a karşı daha sert politika izleyeceklerini vurguladı.

Almanya'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen nükleer anlaşmadan çıkma kararına tepki gelmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, ABD'nin tek taraflı kararının Berlin ve Washington arasındaki ilişkileri 'zehirlediğini' söyledi.

'ABD MÜTTEFİKLERİNİN ARGÜMANLARINI CİDDİYE ALMADI'

ABD'nin müttefiklerinin argümanlarını ciddiye almak için çok istekli davranmadığına dikkat çeken Maas, "ABD'de yaşanan dönüşüm, Atlantik ötesi ilişkileri halihazırda etkilemiş durumda. Berlin, salı akşamı yaşanan hayal kırıklığından önce Washington'da devam eden değişimin farkındaydı" dedi.

Maas, Almanya'nın ulusal çıkarları söz konusu olduğunda ABD'ye karşı daha sert bir tutum sergileyeceğini vurguladı.

'ÇIKARLARIMIZ İÇİN MÜCADELE ETMEYE HAZIRIZ'

Maas, "Konuşmaya, müzakere etmeye ve gerektiğinde çıkarlarımız için mücadele etmeye hazırız. Bu sadece Beyaz Saray için değil, tüm düzeyler için geçerli" diye ekledi.

Daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası düzene duyulan güveni zedelediğini belirtmişti.

Merkel, Trump'ın daha önce de iklim ve ticaret anlaşmalarını terk ettiğini hatırlatarak şu vurguyu yapmıştı:

"Bu durum uluslararası düzene duyulan güveni zedeliyor. Çok taraflılık gerçek bir krizde. İşimize gelmediğinde uluslararası düzeni umursamaz ve aklımıza eseni yaparsak, bu, dünya için kötü bir haber olur."

 

 

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