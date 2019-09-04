Almanya da yasak için kolları sıvadı
Almanya, otları öldüren bir kimyasal olan Glifosat'ı 2023 yılı sonundan itibaren yasaklayacak.
Glisofat bazlı tarım ilaçları dünyada 40 yıldan fazla süredir yabani ot ilaçlarında kullanılan ürün olarak biliniyor.
Almanya'nın bu hamlesi Avusturya'nın temmuz ayında tartışmalı tarım ilacı glifosatı yasaklayan ilk AB ülkesi olmasının ardından geldi.
Almanya'da daha önce devlet demir yolu işletmeleri Deutsche Bahn, raylarda yabani otların yetişmesini engellemek için kullanılan glifosat içerikli ilacı, kanserojen olma riski taşıdığı gerekçesiyle rafa kaldıracaklarını duyurmuşu.
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