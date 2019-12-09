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İHA
09.12.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den fareye liyakat nişanı

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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den fareye liyakat nişanı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkenin en sevilen çizgi karakterlerinden biri olan fareye Liyakat Nişanı verdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkenin en başarılı çocuk programlarından biri olan “Die Sendung mit der Maus” adlı programın (Fare ile Yayında) ana karakteri olan büyük kulaklı turuncu fareye ödüllendirdi.

Alman Cumhurbaşkanı başkent Berlin’de bulunan ve Almanya Başkanlık konutu olan Bellevue Sarayı’nda düzenlenen bir tören sırasında fareye Liyakat Nişanı’nı takdim etti.

Bu özel törende fareye programın sunucusu Ralph Caspers da eşlik etti. Steinmeier yaptığı açıklamada, “Fare bir ödülü hak ediyor. Çünkü uzun yıllardır çocuk ve ergenlerin sorularını yanıtlıyor” ifadesini kullandı.

Steinmeier’a göre fare; çocukları daha akıllı hale getirmekle kalmayıp onları etraflarındaki dünya ile ilgili daha meraklı bireyler haline getirdi ve onlara bilgi edinmenin ve öğrenmenin aynı zamanda eğlenceli bir şey olabileceğini de gösterdi.

1971 yılından beri yayında olan program kültür, politika, bilim ve daha pek çok alanda Alman çocuklarının sorularını yanıtlamaya devam ediyor.

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