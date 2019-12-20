Almanya: Biz de doğu Akdeniz’deyiz

Lübnan-İsrail ateşkesini denetleyen BM Gücü’ne savaş gemileriyle katılan Almanya, sürpriz ziyarete, “Noel öncesi Alman askerlerine moral” gerekçesini gösterdi. Rumlar, Alman bakan onuruna, hızlı bir şekilde arama kurtarma tatbikatı organize etti. Almanya 1978’de Lübnan-İsrail savaşı sonrasında BM kararıyla oluşturulan barış gücüne (UNIFIL) deniz ve kara birlikleriyle katkı veriyor. UNIFIL kapsamındaki Alman askerleri Rum Kesimi’nde görev yapıyor. UNIFIL’de Türkiye de kara ve deniz gücüyle yer alıyor.

‘TÜRKİYE ÇOK AKTİF’

Karrenbauer, Kıbrıs Rum yönetiminin Limasol Limanı’na yanaşan Alman korvetine düzenlediği ziyarette, Türkiye’nin son dönemde bölgede artırdığı faaliyetleri ele aldı. Geminin komutanı Sieghard Tuffert bakan ile konuşmasında Türkiye’nin sondajlarıyla ve askeri varlığıyla bölgede yer aldığına dikkat çekti. Tuffert, “Türkiye bölgede çok aktif. Önümüzdeki dönemde daha fazla aktif olmasını bekliyoruz” dedi.