Almanya Bin Ladin’in korumasını geri istiyor
TERÖR örgütü El Kaide’nin kurucusu Usame Bin Ladin’in eski koruması Sami A., mahkemenin yasaklamasına rağmen önceki gün Almanya’dan Tunus’a sınırdışı edildi. Mahkeme şimdi Yabancılar Dairesi’nin Tunus vatandaşını ülkeye geri getirmesini istiyor.
Gelsenkirchen İdare Mahkemesi, Sami A.’nın Tunus’a sınır dışı edilmesinin “ağır bir şekilde hukuka aykırı” olduğuna ve “hukuk devletinin temel ilkelerini ihlal ettiğine” hükmetti. Mahkeme, Sami A.’nın bu nedenle “derhal Almanya’ya geri getirilmesi ve masrafları Yabancılar Dairesi’nin karşılaması” yönünde karar aldı.
Gelsenkirchen İdare Mahkemesi perşembe günü Sami A.’nın işkence görmeyeceğine yönünde Tunus’tan diplomatik güvence istendiğini, ancak güvence gelmediği için sınırdışı edilemeyeceğine karar vermişti. Ancak mahkeme kararı faksla yetkililere ulaşmadan Düsseldorf’ta tutulan Sami A., uçağa bindirilerek Tunus’a yollandı. Mahkeme şimdi hukuk devleti ilkelerinin zarar göreceği gerekçesiyle “tehlikeli bir radikal” diye nitelenen Sami A.’nın geri getirilmesini istiyor. Ancak Tunuslu yetkililer de Sami A. hakkında terör suçlamaları olduğunu, geri yollanmasının mümkün olmadığını savunuyor.
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