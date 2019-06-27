Almanya Başbakanı Angela Merkel yine korkuttu
Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in basın açıklaması sırasında tekrar titredi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel bu sabah saatlerinde Cumhurbalkanı Steinmeier'in basın açıklaması yaptığı esnada yeniden titremesi endişe yarattı.
Olayın ardından açıklama yapan Merkel'in sözcüsü, Almanya Başbakanı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve Japonya'da düzenlenecek olan G20 Zirvesi'ne katılacağını söyledi.
Une situation inquiétante : Angela Merkel a été prise, ce jeudi, d’une nouvelle crise de tremblements lors d'une cérémonie à Berlin. pic.twitter.com/X9ANUyGbTe— CNEWS (@CNEWS) 27 Haziran 2019
Merkel'in 18 Haziran günü Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı törende de titrediği görüntüler akıllara geldi.
Görüşmenin ardından Merkel, sağlık durumunun iyi olduğunu ve su kaybı sebebiyle titrediğini ifade etmişti.
German Chancellor Angela Merkel says she's fine after visibly shaking during Berlin ceremony https://t.co/KhAdAzdazJ pic.twitter.com/nJvzsu89cK— TIME (@TIME) 18 Haziran 2019
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