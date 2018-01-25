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    Almanya Adil Öksüz'ü arıyor

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    25.01.2018 - 11:35 | Son Güncelleme:

    Almanya, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin elebaşı ve kara kutusu olarak bilinen Adil Öksüz'ü arıyor. Adil Öksüz hakkında Almanya çapında “ikamet soruşturması” adı altında arama talimatı verildi. Tüm polis karakolları Adil Öksüz'le ilgili bulguları Federal Asayiş Şubesi'ne bildirmek zorunda.

    Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin kara kutusu Adil Öksüz'ün Almanya'da saklandığı yönündeki kuşkularını dikkate alan Almanya, Adil Öksüz hakkında ülke çapında arama başlattı.

    Alman “Süddeutsche” Gazetesi'nin haberine göre Adil Öksüz 14 Aralık 2017 tarihinden beri ülke çapında aranıyor. Tüm polis karakollarına bu konuda talimat gönderildi. Polis karakolları Adil Öksüz hakkında gelen tüm ihbar ve bulguları Alman Asayiş Şubesi'ne bildirmek zorunda. Almanya böylece Türkiye'yle ilişkileri düzeltmek ve darbecileri ülkede saklamadığını göstermek istiyor.

    ALMANYA: GİRİŞ YOK
    Daha önce Adil Öksüz'ün Baden Württemberg eyaletinde, Hannover'de görüldüğü iddia edilmişti. Almanya ise Adil Öksüz adında birinin ülkeye giriş yaptığına ve bu isimle iltica başvurusunda bulunduğuna dair herhangi bir bulgu olmadığını bildirmişti. Türkiye geçtiğimiz Ağustos ayında Almanya'ya nota vererek, bu konuda bilgi istemişti. Alman makamları ülkeye girişlerde bu isimle bir kişinin kaydı bulunmadığını belirtmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'le son telefon görüşmesinde Almanya'da Adil Öksüz'ün aranma talimatı için teşekkür ettiği kaydedilmişti. Alman hükümeti Adil Öksüz hakkında şüphelerin ağır olduğunu, ancak hukuk devleti açısından iadesinin zor olduğu, fakat dava açılmasının kesinlikle mümkün olduğu görüşünde. Türkiye geçen yıl Almanya'ya 69 kişi hakkında iade dosyası göndermişti.

     

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    Etiketler: FETÖ
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