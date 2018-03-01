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    Almanlardan Türkiye'ye ikinci şok!

    İHA
    01.03.2018 - 15:32 | Son Güncelleme:

    Almanya’dan Türkiye’ye erken rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 70 artış kaydedilmesine rağmen Alman Turizm Birliği DRV'den Türk turizm sektöründe şok etkisi oluşturan karar çıktı. 2016 yılındaki genel kurullarını güvenlik için iptal eden Almanlar, bu yılki genel kurullarını da Türkiye yerine gerekçe göstermeden İtalya’da yapma kararı aldı.

    2016 yılındaki genel kurullarını güvenlik için iptal eden Almanlar, bu yılki genel kurullarına da Türkiye yerine İtalya’da yapacak.

    KUŞADASI PROGRAMI İPTAL OLDU

    Almanya’nın seyahat sektöründeki en önemli kuruluşu olan Alman Turizm Birliği DRV 2018 yılı Ekim ayındaki 68. olağan genel kurulunu daha önce planladığı ve rezervasyon yaptığı Kuşadası yerine İtalya’nın Reggio di Calabria şehrinde yapma kararı aldı.

    GEREKÇE GÖSTERİLMEDİ

    Bilindiği gibi, 2016 yılında da Kuşadası’ndaki genel kurulunu üyelerinin “güvenlik” kaygılarını gerekçe göstererek iptal eden DRV, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile birlikte Ekim 2018’de Kuşadası’nda yapılacağı belirtilen 2018 genel kurulunu da İtalya’da yapmaya karar verdi.

    TÜRK TURİZM SEKTÖRÜNDE ŞOK ETKİSİ YAPTI

    DRV’nin internet sitesinde genel kurulun Ekim 2018’de İtalya’nın güneyindeki Reggio di Calabria’da yapılacağı duyurulurken, Türk turizm sektöründe büyük şok oluşturan kararla ilgili bu kez herhangi bir gerekçe açıklanmadı.

    Etiketler: Turizm , Kuşadası , ALMANYA , Tatil , Rezervasyon
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