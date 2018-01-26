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    Almanlar, İkinci Dünya Savaşı sonunda Nazi kamplarını böyle gezmiş

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 20:18 | Son Güncelleme:

    İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda, ABD askerlerinin Almanya’nın Weimar kentinde ele geçirdikleri bir Nazi kampındaki uygulamaları sıradan Alman vatandaşlara izlediği görüntüler yürek sızlattı.

    İnsanlık ve medeniyet tarihi türlü ızdıraplarla dolu. Geçmişte saklı kalan ve gün yüzüne çıkmamış birçok acıyla dahi yıllar sonra yüzleşiyoruz. İşte bu büyük karanlık dönemlerden birinin yaşandığı Nazi Almanyası’nda kaydedilen ve henüz ortaya çıkan bir video insanın içini burkan cinsten...

    Almanlar, İkinci Dünya Savaşı sonunda Nazi kamplarını böyle gezmiş
    İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Buchenwald toplama kampını gezen Alman vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

    1945 yılında Weimar’daki Buchenwald toplama kampında kaydedilen bir görüntüde, ABD askerlerinin Alman vatandaşlara kampı gezdirdiği görüntüler kameralara yansıdı. İngiliz Daily Mail gazetesinin aktardığı haberde, yerel halk Nazi kampındaki katliamın ardından üst üste yığılan cesetlere bakarken gözyaşlarını tutamıyor. Videoya yansıyan bir karede, gördüklerinin ardından bayılan bir kadının iki ABD askeri tarafından götürüldüğü görülüyor.

    Almanlar, İkinci Dünya Savaşı sonunda Nazi kamplarını böyle gezmiş
    Buchenwald kampı, Nazi Almanyası’ndaki en büyük toplama kamplarından biriydi.

    Buchenwald kampı, Nazi Almanyası’ndaki en büyük toplama kamplarından biriydi. Buchenwald aynı zamanda, Amerikalı askerler tarafından ele geçirilerek özgürleştirilen ilk kamp olarak biliniyor. Askerlerin halka eşlik ettiği ziyaretlerde, bölge sakinlerinin acısı kameralara yansıyor.

    Almanlar, İkinci Dünya Savaşı sonunda Nazi kamplarını böyle gezmiş
    1937 yılında kurulan kampta, Nazi Almanyası’nın verilerine göre 35 bin kişinin katlediği belirtiliyor. Ancak bu rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

    ABD birliklerinin gelmesinin ardından, kampta yaşam mücadelesi veren 400 kadar kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığı belirtiliyor. Bu kişilerin yüzer kişilik gruplar halinde hücrelere yığıldığı aktarılıyor.

    Almanlar, İkinci Dünya Savaşı sonunda Nazi kamplarını böyle gezmiş
    Korkunç acıların yaşadığı Buchenwald toplama kampı, daha sonra müzeye dönüştürüldü.

    Mufazakarların verilerine göre, Buchenwald kampında yaklaşık 35 bin kişi hayatını kaybetti. Ancak bu veri Nazi Almanyası’nın verilerine dayanıyor ve bu rakamın çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. 1937 yılında kurulan kampta Yahudiler, çingeneler, engelliler ve eşcinseller ile Sovyet savaş mahkumları katledilmişti.

    Almanlar, İkinci Dünya Savaşı sonunda Nazi kamplarını böyle gezmiş
    Kampta sağ kalan 400 kadar kişinin, ABD birliklerinin gelmesinin ardından tedavi altına alındığı belirtiliyor.

    Müzeye dönüştürülen kampta, ABD Ordusu’na bağlı birliklerin Buchenwald kampına girdikleri tarih olan 11 Nisan 1945’te, saat 3.15’te duran duvar saati de sergileniyor.

    Etiketler: almanya
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