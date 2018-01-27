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    Alman Yeşiller’de liderlik değişimi

    Hürriyet Haber
    27.01.2018 - 22:45 | Son Güncelleme:

    ALMANYA’da Yeşiller’in eşbaşkanlığına federal milletvekili Annalena Baerbock (37) ile Schleswig Hollstein eyaleti Çevre Bakanı Robert Habeck (48) seçildi.

    Baerbock, Yeşiller’in hali hazırdaki eşbaşkanları Cem Özdemir ve Katrin Görin-Eckardt tarafından da desteklendi. İklim uzmanı Baerbok, kadın eşbaşkanlığı için Anja Piel’e karşı yarışırken Habeck, başka erkek aday olmadığı için doğrudan seçildi. Baerbock, adaylık için yaptığı konuşmada Avrupa politikası, yoksullukla mücadele ve iklim korumasını öncelikleri arasında saydı. İklim değişimi konusunda radikal önlemler alınmasını savunan Baerbock, kömür kullanımından vazgeçilmesini savunacağını belirtti.

    Etiketler: Yeşiller Partisi , Almanya , gazetehaberleri
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