Alman vekilden şok sözler... Ürküten çağrıya protesto

ALMANYA’DA mülteci ve İslam karşıtı kampanyayla eyaletlerden sonra üçüncü güçlü büyük parti olarak Federal Meclis’e de giren aşırı sağcı AfD’nin Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Kay Gottschalk, Almanları Türk dükkânlarını boykota çağırdı. Almanya’nın Krefeld kentinde AfD’nin 24 Ocak’taki yılbaşı resepsiyonunda konuşan Gottschalk, “Vicdan sahibi tüm vatandaşlara sesleniyorum: Almanya’daki Türk dükkânlarını boykot edin. Onların yüzde 70’i (Cumhurbaşkanı) Erdoğan’ı destekliyor” dedi. Toplantıya katılan AfD Genel Başkanı Jörg Meuthen’in bu sözlere hiçbir tepki göstermemesi dikkat çekti.

ÖZRÜ KABUL EDİLMEDİ

AfD’li vekilin Türk dükkânlarını boykot çağrısı Almanya’da Nazi dönemini çağrıştırdı. Nazi Almanyası’nda Yahudi Soykırımı Yahudi dükkânlarını boykot çağrısıyla başlamıştı. Kay Gottschalk, Türkiye karşıtı açıklamalarını geçen günlerde de sürdürdü. Gottschalk, Suriyeli Kürtlerin terör örgütü DEAŞ’a karşı mücadelesi sayesinde Almanya’nın güvenli olduğunu savundu.

Gottschalk, sözleri kamuoyunda yoğun tepki uyandırınca özür diledi. Fakat Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) gençlik kolları Juso’ların Krefeld teşkilatı özrü kabul etmedi. SPD Krefeld teşkilatı, “Bu kişiler medyaya çıkmak için kışkırtıcı konuşuyorlar. Ama sonra cezai kovuşturmadan kurtulmak için özür diliyorlar” açıklaması yaptı.

SPD’DEN ANLAMLI YANIT

Jusos Krefeld Başkanı Stella Rütten ve yöneticileri, cumartesi günü Krefeld’te milletvekili bürosunu açan Kay Gottschalk’ı Türk dükkânlarından satın aldıkları bir sepet Türk ürünü götürerek protesto etti. Gottschalk, eski bir SPD üyesi olarak halen SPD’ye yakınlık duyduğunu belirterek, Jusos üyelerini şampanya içmeye davet etti. Ama Teşkilat Başkanı Rütten daveti reddetti.

NAZİ GİBİ

AfD’li vekil Kay Gottschalk’a aynı partiden Federal Meclis Milletvekili Martin Renner sert tepki gösterdi. Bunu “Bir Nazi Metodu” olarak niteleyen milletvekili Renner, böyle bir açıklamanın kabul edilemeyeceğini vurguladı ve Kay Gottschlak’ın özrünün yeterli olmayacağını belirterek, kendisini istifaya çağırdı.