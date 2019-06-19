Alman valinin katili aşırı sağcı
Almanya’da iki hafta önce evinde öldürülen Kassel Bölgesi Valisi Walter Lübcke cinayetinin baş şüphelisi Stephen E.’nin aşırı sağ bağlantılı olduğunun ortaya çıkması ülkeyi karıştırdı.
Stephen E.’nin Nasyonal Demokrat Parti (NPD) üyesi ve Neo-Nazi ‘Combat 18’ örgütüyle bağlantılı olduğunun anlaşılması üzerine soruşturmayı terör davalarına bakan federal savcılık üstlendi. Vali Walter Lübcke, Almanya’ya gelen mültecilere yönelik kucaklayıcı tavırları nedeniyle aşırı sağcılardan ölüm tehditleri alıyordu.
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Lübcke’nin katil zanlısının tek başına mı hareket ettiği yoksa örgütle bağlantılı mı olduğunun henüz bilemediklerini söyledi. Seehofer basın toplantısında “Aşırı sağı çok ciddiye almalıyız. Saldırı hukuk devletine ve demokratik sisteme karşı yapılmıştır. Hepimize yönelik bir saldırı söz konusudur. Irkçı saldırı yeni boyut kazandı” dedi.
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