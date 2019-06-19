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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ali VARLI - Celal ÖZCAN / BERLİN
19.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Alman valinin katili aşırı sağcı

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
Alman valinin katili aşırı sağcı

Almanya’da iki hafta önce evinde öldürülen Kassel Bölgesi Valisi Walter Lübcke cinayetinin baş şüphelisi Stephen E.’nin aşırı sağ bağlantılı olduğunun ortaya çıkması ülkeyi karıştırdı.

Stephen E.’nin Nasyonal Demokrat Parti (NPD) üyesi ve Neo-Nazi ‘Combat 18’ örgütüyle bağlantılı olduğunun anlaşılması üzerine soruşturmayı terör davalarına bakan federal savcılık üstlendi. Vali Walter Lübcke, Almanya’ya gelen mültecilere yönelik kucaklayıcı tavırları nedeniyle aşırı sağcılardan ölüm tehditleri alıyordu.
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Lübcke’nin katil zanlısının tek başına mı hareket ettiği yoksa örgütle bağlantılı mı olduğunun henüz bilemediklerini söyledi. Seehofer basın toplantısında “Aşırı sağı çok ciddiye almalıyız. Saldırı hukuk devletine ve demokratik sisteme karşı yapılmıştır. Hepimize yönelik bir saldırı söz konusudur. Irkçı saldırı yeni boyut kazandı” dedi. 

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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