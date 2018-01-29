Alman turist, go-kart’ta kalp krizi geçirdi

ANTALYA’da tatil yapan Alman Bodo Nelles, dün akşam saatlerinde, Aksu ilçesinde go-kart pistine karting yapmaya gitti. Alman turistin bindiği go-kart aracının durduğunu gören işletme çalışanları, hemen aracın yanına koştu. Görevliler, Bodo Nelles’in araçta hareketsiz halde durduğunu fark edince durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alman turistin kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Bodo Nelles’in cenazesinin ülkesine gönderileceği belirtildi.