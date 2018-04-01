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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DW Türkçe
01.04.2018 - 15:26, Son Güncelleme:

'Alman Tornado uçakları NATO görevi için elverişsiz'

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'Alman Tornado uçakları NATO görevi için elverişsiz'

Der Spiegel'in haberine göre, Alman Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan Tornado tipi savaş uçakları NATO misyonlarına katılmak için gerekli teknik donanıma sahip değil.

Almanya'da yayımlanan haftalık Der Spiegel dergisinin haberine göre, Alman Hava Kuvvetleri bünyesinde bulunan 93 adet Tornado tipi savaş uçağı NATO misyonlarına katılmak için gerekli teknik donanıma sahip değil. Derginin en yeni sayısında çıkan ve Savunma Bakanlığının gizli belgelerine dayandırılan habere göre Tornado tipi savaş uçaklarının bu nedenle bir an önce kapsamlı bir şekilde modernize edilmesi gerekiyor.

Haberde 1970'li yıllarda hizmete giren Tornado tip savaş uçaklarının bilişim ve kablo sisteminin günümüz teknolojisine göre geri kaldığı ifade ediliyor.

Tornadoların şifreli bir iletişim sisteminin bulunmadığı ve bu yüzden de dinlenmeye karşı yeterli güvenliğe sahip olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle Tornadoların "bir NATO misyonunda yer alabilecek durumda olmadığı" vurgulanıyor. Savaş uçaklarının modernizasyonunun ise önceden tam olarak tahmin edilmesi güç, "milyonluk" ek maliyete neden olacağı vurgulanıyor.

Habere göre Tornado savaş uçaklarında müttefik jetlere yanlışlıkla ateş açılmasını engelleyen ve NATO'nun talep ettiği dost-düşman tanıma sistemi de bulunmuyor. Söz konusu sistemin Tornadolara 2019 yılına kadar monte edilmesinin ise mümkün olmadığı belirtiliyor.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen 2016 yılında, Tornadoların planlanandan daha uzun kullanılmasına ve hizmet süresinin 2035 yılına kadar uzatılmasına karar vermişti. Bu tarihe kadar Tornadolar için başka bir alternatif bulunması planlanıyor.

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