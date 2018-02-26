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    Alman siyaseti bunu da gördü!

    Kazım DOĞAN / FRANKFURT
    26.02.2018 - 13:35 | Son Güncelleme:

    Frankfurt Büyükşehir Belediye Başkanlığı için pazar günü yapılan seçimlerde ilginç bir olay yaşandı. Üyelerine çağrı yapan FDP, partili aday Stein’e destek vermemelerini istedi.

    ESKİ Frankfurt Güvenlik Encümeni Hür Demokratik Partili (FDP) Volker Stein, büyükşehir belediye başkanlığına bağımsız aday oldu. Stein, pazar günü yapılan seçimlerde yüzde 5.6 oranında oy aldı. Ancak partisi FDP, Stein’e destek vermedi. FDP’nin Frankfurt teşkilatının başkanı Thorsten Lieb, seçimden önce parti üyelerine mail göndererek “Volker Stein görüşümüzü temsil etmiyor. Partimizin kongresi kendisi hakkında ‘destek yok’ karar aldı. Oy vermeyin” çağrısı yaptı.

    Alman siyaseti bunu da gördü

    AfD’LİLER Mİ OY VERDİ?
    Seçimlerde “Frankfurt’a güvenliğini ve onurunu geri verin” sloganıyla, kentte güvenlik konusunu öne çıkaran Volker Stein, bu yüzden beklenenin altında oy aldı. Stein’e FDP seçmeninden çok AfD’lilerin de aralarında olduğu aşırı sağdan oy aldığı sanılıyor.
    Volker Stein, seçim akşamı eşi Elke Tafel Stein ile birlikte Frankfurt Belediyesi’ne gitti. Stein, seçim sonuçlarını değerlendirdikten sonra Weyland için oy çağrısı yapıp yapmayacaklarına karar vereceklerini söyledi.

    Etiketler: FDP: adayımıza oy vermeyin , avrupadan haberler , frankfurt seçim
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