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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Yorgo KIRBAKİ / ATİNA
07.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Alman şirketin bilet gelirine haciz kararı

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Alman şirketin bilet gelirine haciz kararı

İtalya Yüksek Mahkemesi’nin geçen çarşamba günü verdiği bir karar, İkinci Dünya Savaşı’nda uğradığı zarar için Almanya’dan yaklaşık 300 milyar euro (1.9 trilyon TL) tazminat talep eden Yunanistan’a önemli bir koz sağladı.

Yüksek Mahkeme, 21995/2019 sayılı kararında, başkent Atina’dan 185 kilometre mesafedeki antik Delfi kasabası yakınında bulunan Distomo köyü sakinlerinin, Alman Demiryolları’nın (Deutche Bahn) İtalya’daki bilet gelirlerine 25 milyon Euro (157 milyon TL) haciz konması talebinde haklı buldu. Mahkeme, İtalya Demiryolları şirketi ortaklarından Deutche Bahn’ın, tren biletlerine haciz konmaması talebini reddetti. Mahkeme gerekçesinde, davaların sadece ilgili ülkelerde açılabileceği kuralının, insanlığa karşı işlenen suçlar gibi konularda geçerli olmadığını belirtti.

SAVAŞ TAZMİNATI

Hukuk mücadelelerine 1997’de başlayan Distomo köyü sakinleri, Yunanistan’da açtıkları tazminat ve haciz davalarını kazandılar. Ancak adalet bakanlarından hiçbirinin son imzayı atmamasından ötürü, ülkedeki Alman gayrimenkullerine haciz koyamadılar. Almanya’da benzer bir dava açamayacaklarını anlayınca da, İtalya’daki Alman gelirlerine karşı haciz istemiyle mahkemelere başvurdular. İtalya’daki Bidayet Mahkemesi, 2014 yılında, Distomo sakinlerinin tazminat için haciz talebinde haklı buldu. İtalya’da yeni hükümetin, Yüksek Mahkeme’nin kararı ile ilgili tavrı ise merak konusu. 

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
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