Alman şirketin bilet gelirine haciz kararı
İtalya Yüksek Mahkemesi’nin geçen çarşamba günü verdiği bir karar, İkinci Dünya Savaşı’nda uğradığı zarar için Almanya’dan yaklaşık 300 milyar euro (1.9 trilyon TL) tazminat talep eden Yunanistan’a önemli bir koz sağladı.
Yüksek Mahkeme, 21995/2019 sayılı kararında, başkent Atina’dan 185 kilometre mesafedeki antik Delfi kasabası yakınında bulunan Distomo köyü sakinlerinin, Alman Demiryolları’nın (Deutche Bahn) İtalya’daki bilet gelirlerine 25 milyon Euro (157 milyon TL) haciz konması talebinde haklı buldu. Mahkeme, İtalya Demiryolları şirketi ortaklarından Deutche Bahn’ın, tren biletlerine haciz konmaması talebini reddetti. Mahkeme gerekçesinde, davaların sadece ilgili ülkelerde açılabileceği kuralının, insanlığa karşı işlenen suçlar gibi konularda geçerli olmadığını belirtti.
SAVAŞ TAZMİNATI
Hukuk mücadelelerine 1997’de başlayan Distomo köyü sakinleri, Yunanistan’da açtıkları tazminat ve haciz davalarını kazandılar. Ancak adalet bakanlarından hiçbirinin son imzayı atmamasından ötürü, ülkedeki Alman gayrimenkullerine haciz koyamadılar. Almanya’da benzer bir dava açamayacaklarını anlayınca da, İtalya’daki Alman gelirlerine karşı haciz istemiyle mahkemelere başvurdular. İtalya’daki Bidayet Mahkemesi, 2014 yılında, Distomo sakinlerinin tazminat için haciz talebinde haklı buldu. İtalya’da yeni hükümetin, Yüksek Mahkeme’nin kararı ile ilgili tavrı ise merak konusu.
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