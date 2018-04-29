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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
29.04.2018 - 14:43, Son Güncelleme:

Alman Savunma Bakanı ek 12 milyar euro istedi

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Alman Savunma Bakanı ek 12 milyar euro istedi

Alman basınında yer alan bir habere göre Savunma Bakanı von der Leyen yeni yasama dönemi için savunma bütçesine ek 12 milyar euro istedi. Bu miktar Maliye Bakanlığı'nın teklif ettiğinden en az iki kat daha fazla.

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, 2021 yılına kadar savunma bütçesine ek olarak 12 milyar euro talep etti. Ancak bu miktar, Alman Maliye Bakanı Olaf Scholz'un öngördüğü artıştan en az iki kat daha fazla.

Alman Bild am Sonntag gazetesinde Pazar günü yayınlanan habere göre, 2021'ye kadar devam edecek yasama dönemi için yapılan bütçe görüşmelerinde Savunma Bakanı von der Leyen Alman ordusu için ek 12 milyar euro talebinde bulundu.

Habere göre von der Leyen senelik savunma bütçelerine ek olarak 2019 yılı için üç milyar euro, 2020 yılı için dört milyar euro ve 2021 yılı için beş milyar euro ek bütçe istedi.

Almanya'nın 2017'deki savunma bütçesi yaklaşık 37 milyar euroyken, 2018'deki bütçenin 39 milyar euro olması bekleniyor.

Maliye Bakanı Scholz ise 2021'e kadar devam edecek yasama dönemi için savunma bütçesine toplam 5 milyar 500 milyon euro ek yapılmasını öngörmüştü. Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada bu miktarı "devasa birikmiş ihtiyaçlar ve özellikle orta vadede gerekli modernizasyon göz önüne alındığında yetersiz" diyerek eleştirmişti.

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