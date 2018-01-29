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    Alman politikacıdan skandal sözler! 'İslam'ı yasaklayacağız'

    Hürriyet Haber
    29.01.2018 - 08:25 | Son Güncelleme:

    Yabancı ve İslam karşıtı olan AfD partisinde siyaset yapan Björn Höcke, skandal sözlerini bir yenisini daha ekledi. Höcke, "İktidara geldiğimizde Boğaz’a talimat vererek İslam’ı yasaklayacağız” dedi.

    ALMANYA’da aşırı sağcı ve İslam karşıtı parti AfD’nin Thüringen Eyaleti Başkanı Björn Höcke, yine skandal sözlere imza attı.

    Milliyetçi ve İslam karşıtı sözleriyle tanınan Höcke, AfD’nin cumartesi günü Eisleben’de düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantıdaki konuşmasının bir bölümü Facebook’ta yayınlanan Höcke, kendisinin İslam düşmanı olmadığını, ancak İslam’ın da Avrupa’ya ait olmadığını söylüyor. Höcke, “Şimdi iktidarda olmadığımız için bir şey yapamıyoruz ama iktidara geldiğimizde Boğaz’a talimat vererek İslam’ı yasaklayacağız” diyor.

    Höcke, daha önce de Nazi rejiminin işlediği soykırım anısına Berlin’de dikilen soykırım anıtını utanç anıtı olarak nitelemiş ve büyük tepki çekmişti.

    Höcke’nin partiden ihracı gündeme gelmiş, ancak Höcke’yi ihraç etmek isteyen AfD eski Başkanı Frauke Petry, partiyi bırakmak zorunda kalmıştı.

    Etiketler: ırkçı
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