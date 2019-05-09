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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
09.05.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Alman polisinden Kenan’a "Süper Kahramanlık" sertifikası

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Alman polisinden Kenan’a "Süper Kahramanlık" sertifikası

Nürnberg polisi, kız kardeşini yanan araçtan kurtaran Kenan Büyükhan’ın 10’uncu yaş günü kutlayarak ona Süper Kahramanlık Sertifikası ve çeşitli hediyeler verdi.

Alman medyasının Kenan’ı kahraman ilan ettiği olay geçtiğimiz Mart ayında Nurnberg’de yaşanmıştı. Anne Tuğba Büyükhan (31), 3 çocuğunu da yanına alarak evden çıktıktan sonra 6 yaşındaki Azra’yı yuvaya bıraktığı sırada oğlu Kenan Büyükhan ve 2 yaşındaki kızı Hira Nur araçta kalmıştı.

Bu sırada araçta yangın çıkmış ve ön koltukta oturan Kenan, hemen araçtan inerek arka koltukta oturan kız kardeşi Hira Nur’un kemerini çözüp, onu kucağına alarak araçtan çıkarmıştı. Kendi canını hiçe sayarak, kız kardeşini kurtarmak için seferber olan Kenan’ı Alman basını kahraman ilan etmişti.

Alman polisinden Kenan’a Süper Kahramanlık sertifikası

ALMAN POLİSİNDEN KENAN’A EVİNDE SÜRPRİZ

Nürnberg Polis Teşkilatından bir grup polis, 10 yaşına basan Kenan Büyükhan’ı evlerinde ziyaret ederek, ona Süper Kahramanlık Sertifikası ve çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra ise polis, doğum günü sürprizi kapsamında Kenan’ı, babası Celil Büyükhan ile birlikte araçla bir gezintiye çıkardı.

Polis yetkilileri Kenan’ın bunu hak ettiğini belirterek, Tuna Nehri’nde devriye gezen polis botunda kaptanlık yapmasına da izin verdi. Güzel bir gün geçirdiğini söyleyen Kenan, “10’uncu yaş günümde unutamayacağım anlar yaşadım” dedi.

Alman polisinden Kenan’a Süper Kahramanlık sertifikası

BAVYERA HÜKÜMETİ ONUR MADALYASI VERECEK

Öte yandan, Bavyera Hükümeti, Kenan Büyükhan’a 29 Mayıs tarihinde Münih’te onur madalyası verecek. Başbakan Markus Söder’in hazır bulunacağı tören saat 11:00’de başlayacak.

Alman polisinden Kenan’a Süper Kahramanlık sertifikası

İLK ÖDÜLÜ BAŞKONSOLOS VERMİŞTİ

Kenan’a ilk ödül 23 Nisan kutlamaları sırasında Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül tarafından verilmiş ve iş insanı Ayhan Yeşil de Kenan’a bir cep telefonu hediye etmişti.

Alman polisinden Kenan’a Süper Kahramanlık sertifikası

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