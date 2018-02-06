Alman polisinden ilginç açıklama: Esrar yasağı kalkmalı

Yıllardır muhafazakâr ve sol politikacıların yoğun şekilde tartıştıkları ideolojik bir konu, Alman Polis Memurları Federasyonu Başkanı Andre Schulz'un açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı.

Schulz Bild gazetesine verdiği mülakatta marihuana yasağının kaldırılması çağrısı yaparak "Günümüzdeki düzenleme tarihi açıdan bakıldığında keyfi bir şekilde uygulanmakta ve ne akıllıca ne de hedefe ulaştırıcı nitelik taşımakta" dedi. İnsanlık tarihinde uyuşturucu kullanmamış tek bir toplum dahi olmadığını belirten sendika başkanı, Federal Meclis'i marihuana kullananları "suçlu gibi göstermekten" vazgeçmeye çağırdı. Almanya'da cüzi miktarda esrarla yakalananlara dahi cezai işlem yapılıyor.

Alman Polis Memurları Sendikası Başkanı Andre Schulz esrar yasağının suçu teşvik ettiğini ve esrar karaborsasının polisi zaman alan, masraflı ve nispeten verimsiz işlemler yapmak zorunda bıraktığını belirtti. Uyuşturucu ile mücadelede yaptırım baskısı uygulamaktan daha etkili yöntemler olduğunu söyleyen Schulz "sorumluluk bilinciyle uyuşturucu kullanılmasını sağlama ve gençleri uyuşturucudan daha iyi koruma gibi uygulamalara geçilebileceğini" dile getirdi.

Yürürlükteki uygulamanın çağın gerisinde kaldığını savunan insan hakları örgütleri de polis sendikası başkanının önerilerini destekliyor. Alman Bağımlılık Tıbbı Birliği de Schulz'un marihuana yasağının kaldırılması talebine katıldıklarını duyurdu.

YEŞİLLER'DEN DESTEK

Yeşiller partisinden Cem Özdemir Twitter mesajında ‘uzman polise kulak vermek gerektiğini' ve ‘gençleri uyuşturucudan korumanın en iyi yolunun marihuana kullanmayı suç olmaktan çıkarmaktan geçtiğini' duyurdu. Özdemir geçenlerde federal hükümete hitaben yazdığı açık mektupta "uyuşturucu politikasının değiştirilmesi gerektiğini, karaborsanın organize suç şebekelerinin eline geçtiğini ve bu karanlık ortamda gençleri uyuşturucudan korumanın mümkün olmayacağını" belirtmişti. Yeşiller partisi marihuana yasağının kaldırılması için meclise yasa taslağı sunacak.