Alman polisi sürücüleri uyardı: Navigasyona körü körüne uymayın!

ALMANYA’da hiç dikkat etmeden navigasyon cihazına güvenen sürücüler ağır kazalara sebep oluyor. En çok kazada tabelası değişen Almanya’nın doğudaki Coburg kenti yönüne giden Ebersdorf yakınlarındaki 303 numaralı karayolunda yaşanıyor. Eskiden buradan A73 otoyoluna çıkmak için sola dönmek gerekiyordu. Ancak yolda tamirat nedeniyle tabela değişti. Şimdi sağa dönmek gerekiyor. Fakat navigasyon cihazları güncel olmayan ve birebir navigasyona uyan sürücüler halen sola dönüyor ve otobanda ters yöne girerek, karşıdan gelen arabalarla kafa kafaya çarpışıyor. Şimdiye kadar beş kaza meydana geldi. Çok sayıda ters yöne giriş ve kaza olayı üzerine polis kavşağa “Navigasyona uymayın” yazılı tabela yerleştirdi.

KÖRÜ KÖRÜNE UYMAYIN

Alman polisi sürücüleri bu konuda genel olarak uyardı ve navigasyon cihazının sadece yardımcı rolü olduğunu, sürücülerin tabelalara ve trafiğe dikkat etmek zorunda olduğunu vurguladı.

İki yıl önce Almanya’da bir sürücü navigasyonu takip ederek, buz gibi Elbe nehrine uçmuştu. Dört kişi araçtan kurtulmayı son anda başarmıştı. Geçen yıl da Aichach kenti yakınlarında navigasyon cihazına birebir uyan bir sürücü ters yöne girerek, iki araçla kafa kafaya çarpışmıştı.