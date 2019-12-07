Alman partisinin tepesine Türk isim

Bir süreden beri SPD Schleswig Holstein Eyalet Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Midyatlı yaptığı konuşmada “Yoldaşlar ben partinin zirvesine yeni ve güçlü bir rüzgar estiririm. Bunun için sizin desteğinize ve oyunuza ihtiyacım var“ deyince delegenin büyük desteğini aldı. Delegelerin yüzde 79.8'i Midyatlı'yı seçti.

AĞIR TOPLARI GERİDE BIRAKTI

Midyatlı'nın aday olduğu seçimde 632 delege oy kullandı. 497 delege Midyatlı'ya oy verirken, 60 delege çekimser yönünde oy kullandı. 66 delege de karşı oy verdi. Midyatlı, partinin ağır toplarında Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, SPD Genel Başkan adayı olan ancak seçilemeyen Klara Geywitz, SPD'nin en etkili isimlerinden biri olan partinin gençlik örgütü Başkanı Kevin Kühnert ve Anke Rehlinger ile birlikte yarıştı. Geywitz yüzde 76.8, Heil yüzde 70, Kühnert yüzde 70.4 ve Rehlinger de yüzde 74.8 oy aldı. Midyadlı, SPD'nin Birlik Partileri (CDU/CSU) ile koalisylonunnu sürdürmesinden de yana. Midyadlı “Almanya için en iyisi SPD'nin hükümette kalmasıdır“ dedi.

Serpil Midyatlı 1975 yılında Kiel'de doğdu. Evli ve iki çocuk annesi midyatlı, 2009 yılından beri SPD Schleschwig Holstein Eyalet Meclis milletvekilliği görevini yürütüyor. 2017 yılında SPD Schleswig Holstein Eyalet Teşkilat Başkanı seçildi.