Alman ordusunun kapasitesi endişe yarattı
ALMANYA Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Alman ordusunun uluslararası askeri görevlere daha aktif katılması yönündeki talebiyle ülkede yoğun tartışma yarattı.
Alman Spiegel Online’a göre Alman ordusunun elindeki silah sistemi bu talebi karşılamaktan çok uzak ve ordunun modernleştirilmesi gerekiyor. Alman ordusunun yurtdışına askeri güç gönderebilmesi için gerekli helikopter ve uçaklar çok eski. Tanklar ise dökülüyor. Piyade savaş aracı olan Puma’ların durumu da çok kötü. Ülkedeki 284 zırhlı araçtan 191’i hazır, ama sadece 67’si kullanılabilir durumda. 2019 yılı itibariyle 245 Leopard tankından ise sadece 183’ü kullanılabilir durumda. Geri kalanı ya bakımda ya da onarımda. Mevcut muharebe tanklarında kullanılabileceklerin oranı sadece yüzde 55.
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