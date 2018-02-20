Alman ordusunda ekipman darlığı

Raporda ordunun yeterince yelek, kışlık giysi ve çadırı olmadığı da kaydedildi. Düsseldorf’ta yayınlanan Rheinische Post gazetesi dün, Almanya Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan raporla ilgili bir haber yayınladı. Ordu komutanlığının iç raporuna göre, ordunun çok yönlü mevzilendirilmesi noktasında “kabiliyet eksikliği” mevcut olduğu ve bunun en azından 2021’e kadar süreceği belirtildi.

Alman milletvekilleri duruma sert tepki gösterdi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) meclis grubu güvenlik ve savunma politikası sözcüsü Fritz Felgentreu, özellikle de ordunun NATO’yu ilgilendiren önemli bölümlerinde böylesine bir arz açığı mevcut olmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını söyledi.