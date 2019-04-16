Alman Ordusu'na ait uçak acil iniş yaptı
Alman Ordusu'na ait olan ve hükümet üyelerinin de seyahatleri için kullandığı "Global 5000" tipi uçağın, Berlin yakınlarındaki Schönefeld Havalimanı'na acil iniş yaptığı belirtildi.
Alman Hava Kuvvetleri’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Schönefeld Havalimanı'ndan kalkan uçağın bir fonksiyon arızası nedeniyle geri döndüğü kaydedildi.
Uçağın Schönefeld Havalimanı’na inişte kanatlarının piste değdiği aktarılan açıklamada, uçakta yolcu bulunmadığı, mürettebatın sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.
Açıklamada, arızanın sebebinin araştırıldığı da bildirildi.
Berlin Havalimanları şirketinden yapılan açıklamada ise pistteki arızalı uçak nedeniyle Schönefeld Havalimanı’na iniş ve kalkışların geçici bir süre durdurulduğu ifade edildi.
Ayrıca, Schönefeld Havalimanı’na iniş yapacak uçakların başka havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.
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