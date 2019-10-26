Alman ordusu: 2500 asker gönderebiliriz
ALMANYA Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Suriye sınırında uluslararası gücün kontrolünde bir güvenli bölge önerisine destek ararken, Alman Spiegel Online’ın haberine göre Almanya Genelkurmay Başkanlığı bir plan hazırladı.
Buna göre ordu, uluslararası bir karar alınması halinde ilk etapta 2 bin 500 asker göndermeyi planlıyor. Alman Genelkurmayı’na göre planlanan güvenli bölge 40 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte alanlara ayrılacak. Bu bölgelerden birinde Almanya uluslararası gücün komutasını üstlenebilecek. Bunun için Almanya 2 bin 500 askerden oluşan üç güçlü muharip tabur sağlayacak. Almanya bu taburda gözcü, özel tim, zırhlı birlikler, obüsler, ağır silahlar, mayın temizleyicilerinin yer aldığı bir konuşlanma gücü sunacak. Alman Genelkurmayı hem Tornado keşif uçakları hem de Eurofighter jetleri ile bu güce hava desteği vermeye de hazır. Bu süre iki yılla sınırlandırılmak isteniyor. Daha sonra başka ülkelerin asker vermesi isteniyor.
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