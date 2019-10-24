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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
24.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Alman önerisi NATO gündeminde

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Alman önerisi NATO gündeminde

Brüksel’de bugün başlayacak NATO savunma bakanları toplantısında Almanya Savunma Bakanı’nın önerdiği Türkiye-Suriye sınırına uluslararası güç konuşlandırılması konusunun ele alınması bekleniyor. NATO Genel Sekreteri ve ABD Büyükelçisi öneriye olumlu bir yaklaşım sergiledi.

BUGÜN Brüksel’de iki günlük bir toplantı için bir araya gelecek olan NATO savunma bakanlarının en önemli gündem maddelerinden biri Suriye’nin kuzeydoğusundaki gelişmeler olacak. NATO, üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları nedeniyle net bir pozisyon belirlemekte zorlanırken Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer tarafından gündeme getirilen uluslararası güvenlik alanı savunma bakanlarının ele alacağı başlıklar arasında. ABD’nin de ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaştığı ancak içinde yer alma niyetinde olmadığı bu oluşumun hayata geçirilip geçirilmeyeceği Almanya’nın yanı sıra büyük ölçüde Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin tutumunun da aralarında olduğu çok sayıda faktöre bağlı. Doğrudan sahada olan Türkiye ve Rusya’nın yaklaşımı dikkate alınmadan adım atılması da mümkün gözükmüyor.

‘ÖNERİLERE AÇIĞIZ’

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya’nın önerisi konusunda Kramp-Karrenbauer ile görüştüğünü belirterek, “Siyasi çözüm farklı şekillerde gelebilir. Önemli olan sahadaki tüm aktörleri kapsamasıdır. Bu nedenle NATO müttefiklerinin ilerleme sağlayacak her türlü önerisini memnuniyetle karşılıyorum” dedi. ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kay Bailey Hutchison da öneriyi ‘kesinlikle olumlu’ olarak niteledi. ABD’nin üstleneceği bir rol olduğunu düşünmediğini ifade eden Hutchison, “Eğer Türkler uluslararası toplumdan daha fazla yardım talep ederse Avrupalılar öne çıkmalı” diye konuştu.

MUTABAKAT YORUMU

Son günlerde Türkiye-ABD-Rusya üçgenindeki diplomatik adımlar da bakanların detaylı şekilde ele alacağı konular arasında. Stoltenberg, Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmanın ardından şiddetin önemli ölçüde azalmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, “Son günlerdeki gelişmelerin ümit verici olduğunu düşünüyorum” dedi. Stoltenberg, önceki akşam Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakat muhtırasına ilişkin değerlendirmesinde ise yorum yapmak için erken olduğunu söyledi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı böyle bir uluslararası güce ihtiyaç olmadığını açıkladı.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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