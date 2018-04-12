Alman milyarder kayıp
İSVİÇRE Alpleri’nde kayak yaparken 6 gün önce kaybolan Tengelmann süpermarket zincirinin vârisi ve Almanya’nın en zengin işadamlarından Karl-Erivan Haub’u (58) bulma çalışmaları sonuçsuz kaldı.
Haub, geçen cumartesi günü kayak merkezi Zermatt’ta kayak turuna çıktıktan sonra oteline geri dönmedi.
Zermatt’taki kurtarma ekibinin sorumlusu Anjan Truffer, arama çalışmalarına son verdiklerini, iş adamının nerede kaybolduğuna dair ellerinde bir ipucu olmadığını söyledi.
Çay ve kahve ithalatı ile 1867 yılında kurulan aile şirketinin beşinci kuşak yöneticisi olan Haub’un serveti yaklaşık 6,4 milyar dolar.
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