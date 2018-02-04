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    Alman kulüpleri onu takip ediyor

    BERLİN
    04.02.2018 - 14:13 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın birinci lig takımı Eintracht Frankfurt’un Başkanı Peter Fischer, Alman futbol kulüplerine örnek oldu. Şimdi kulüpler onu takip ediyor.

    EINTRACHT Frankfurt Kulübü Başkanı Peter Fischer, Fischer Almanya’da yükselen ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı net bir tavır aldı; “AfD’yi seçen bize üye olamaz” dedi. Kulüp üyeleri de başkana destek verdi. Fischer üye toplantısında yüzde 99 oyla yeniden başkan seçildi.
    Fischer’in çarpıcı sözleri, Hessen Eyalet Meclisi’nde de geniş yankı buldu. Meclis, Fischer’in tavrını, bir oturumunda gündemine aldı. Yeşiller’den CDU ve SPD’ye kadar tüm partilerden milletvekilleri, “Demokrasinin böyle güçlü seslere ihtiyacı var” diyerek Peter Fischer’e destek çıktı.

    ÖTEKİ KULÜPLER GELİYOR
    Pazar akşamı ZDF’nin ‘Das Aktuelle Sportstudio’ programına çıkan Fischer, gelen desteğin, sözlerinin ne kadar haklı olduğunu gösterdiğini belirterek şöyle dedi:
    “Binlerce kin mailleri aldım. Ama sayısız dayanışma mesajları yağdı. Bir hafta içinde kulübe 500 yeni üye kaydoldu. Bunların 350’si başka takım taraftarları. Bu çıkışımızdan dolayı bize de üye oldular. FC Nürnberg Kulübü de çok açık tavır koydu. Hamburg keza öyle. Mainz Kulübü de bu yönde karar alacağı işaretini verdi. FC St. Pauli zaten var. Ben bunun devamını bekliyorum.”

    Etiketler: Peter Fischer AfD , Eintracht Frankfurt , FC Nürnberg , FC St. Pauli , Mainz , Hamburg
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