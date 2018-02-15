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    Alman ırkçı partinin yöneticisinden Türklere çirkin sözler: "Deve çobanları defolsun"

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    15.02.2018 - 11:54 | Son Güncelleme:

    Almanya’da aşırı sağcı AfD partisi yine Türklere saldırdı. AfD’nın Saksonya Anhalt Teşkilatı Başkanı Andre Poggenburg, “Bu deve çobanları defolup geldikleri yere geri gitmeli” dedi.

    Almanya'da son seçimlerde aldığı oylarla yükselişe geçen aşırı sağcı AfD partisi Türklere karşı kışkırtıcı söylemlerde ölçüyü kaçırdı. AfD, hemen her toplantısında Türklere karşıAlman ırkçı partinin yöneticisinden Türklere çirkin sözler: Deve çobanları defolsun kışkırtıcı söylemlerle Alman kamuoyunu ateşliyor. Kısa bir süre önce AfD’li vekil Kay Gottschalk Almanları Türk iş yerlerinden alışveriş yapmamaya çağırmıştı. Gottschalk, “Vicdan sahibi herkese sesleniyorum. Türk iş yerlerinden alışveriş yapmayın” demişti. Daha bu söyleme karşı şaşkınlık ve öfke dinmeden, yeni bir küfürlü saldırı olayı daha yaşandı. AfD’nin Saksonya Anhalt Teşkilatı Başkanı Andre Poggenburg, Almanya’daki Türk Toplumu’nu hedef göstererek, “Bu deve güdücüler, defolup geldikleri yere geri gitsinler” dedi.

    KİN KUSTU

    Almanya’da “Kül Çarşambası” denilen, siyasetçilerin birbirine karşı mangalda kül bırakmadığı geleneksel siyasi toplantıda konuşan Andre Poggenburg, Türklere kin kustu. Pirna kenti yakınlarındaki Nentmannsdorf’ta bira çadırında 700 kişiye seslenen Poggenburg, “Bu çörek otu tacirlerinin kıçında 1.5 milyonluk bir soykırım var. Onlar da kalkmış bize tarih ve yurt hakkında ders vermeye kalkışıyor” dedi.

    Poggenburg bu sözleriyle Almanya’da İçişleri Bakanlığı’na bir de yurt bakanlığı eklenmesini eleştiren Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu’nu hedef aldı. Türk Toplumu Başkanı Sofuoğlu, AfD’nin “ırkçı ve aşağılayıcı söylemlerden artık geri durmadığını ve ölçüyü aştığını belirtti. Sofuoğlu, Poggenburg hakkında suç duyurusunda bulunmak için hukuksal inceleme başlattıklarını açıkladı.

     

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    Etiketler: Almanya , AfD , Türkiye , Türk , Saksonya , Saksonya Anhalt , Andre Poggenburg
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