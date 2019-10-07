Alman İçişleri Bakanı göç konusunda uyardı
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Alman Welt am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta Avrupa’yı yeni bir mülteci göçü dalgasına karşı uyardı.
2015’tekine benzer bir şekilde mülteci dalgasının yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunan Seehofer, “Türkiye mülteci alımında büyük bir özveri gösteriyor. Bu bizim de çıkarımıza. Türkiye’nin bu çabası uygun biçimde değerlendirmeli ve Türkiye’ye maddi yardım yapılmalı” dedi.
BALKAN GÜZERGÂHI
2015’in bir daha tekrar etmemesi için AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Seehofer, “Bunun için Başbakan Merkel’in de tam desteğine sahibim” ifadesini kullandı. Balkan güzergâhına yoğunlaşmak istediği için Türkiye ve Yunanistan’ı ziyaret ettiğini söyleyen Seehofer, Yunanistan’a günde birkaç yüz insan geliyor. Türkiye, AB’nin sözleşmedeki taahhütlerini tam yerine getirmediğinden şikâyetçi. Nasıl yardım yapabileceğimiz üzerinde çok ciddi kafa yormamız gerekir. Bu nedenle yanımda Federal Göç Dairesi’nden uzmanları da birlikte götürdüm. Ben oradaki durumu çok ciddiye alıyorum ve geç kalmadan bu sorun üzerinde çalışacağım. 2015 yılı bir daha tekerrür etmemeli” dedi.
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