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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DW TÜRKÇE
02.07.2018 - 00:12, Son Güncelleme:

Alman hükümetinde büyük çatlak: İçişleri Bakanı Seehofer istifa ediyor

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Alman hükümetinde büyük çatlak: İçişleri Bakanı Seehofer istifa ediyor

Mülteci politikası nedeniyle Almanya Başbakanı Angela Merkel'le anlaşamayan Horst Seehofer'in İçişleri Bakanlığı görevinden istifa edeceği bildirildi. Seehofer parti liderliğini de bırakıyor.

Almanya’da koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasında yaşanan mülteci krizinin ardından CSU lideri ve İçişleri Bakanı Seehofer’in her iki görevinden de istifa edeceği açıklandı.

Alman basınına yansıyan haberlere göre Seehofer'in Pazar akşamı Münih kentinde toplanan partisinin yönetim kurulunda istifasını sunduğu bildirildi. Merkel'in önerisi ile AB zirvesinden çıkan kararlara itiraz eden Seehofer, Pazar akşamı partisinin yönetim kurulu ile bir araya gelmişti.

CSU'nun genel başkanlığını 2008 yılından bu yana yürüten Seehofer, geçen Şubat ayında kurulan Alman hükümetinde koalisyon ortağı olarak da İçişleri Bakanlığı görevini üstlenmişti.

HÜKÜMET KRİZİ

CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel arasında bir süredir mülteci ve iltica politikaları nedeniyle derin görüş ayrılıkları yaşanıyordu.

Seehofer, Avrupa Birliği (AB) zirvesinde alınan mülteci politikasına ilişkin kararlara partisinin taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle itiraz etmişti. Seehofer, bir AB ülkesinde kaydedilen veya iltica başvurusunda bulunan sığınmacıların Almanya'ya girişine izin verilmemesini istiyordu.

Alman hükümetinde büyük çatlak: İçişleri Bakanı Seehofer istifa ediyor

Mülteci sorununa Avrupa çapında çözümü savunan Merkel ise AB ülkelerinde kayıtlı olan, ancak Almanya'ya gelen mültecilerin yeni kurulacak merkezlerde tutulması önerisini getirmiş ve bu konuda AB zirvesinde ortak karar alınmasını sağlamıştı.

Mültecilerin Almanya’ya gelmesinin ardından haklarında yerleştirme veya geri gönderme kararının verileceği bu merkezlerde kayıtlı olan sığınmacıların işlemlerinin hızlandırılması öngörülüyor.

CDU YÖNETİMİNDEN MERKEL'E DESTEK

CDU yönetimi de Merkel'in tutumuna tam destek verdi. CSU ile aynı saatlerde Pazar akşamı toplanan CDU yönetimi, Seehofer'le yaşanan krizin ayrıntılarını ele aldı. Berlin'deki yaptığı toplantı sonrası bir açıklama yapan CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Almanya'nın tek taraflı bir kararı ile başka bir AB ülkesinde kayıtlı olan sığınmacıların Almanya'ya girişine izin verilmemesine karşı olduklarını belirtti.

Kramp-Karrenbauer, "tek taraflı olarak geri göndermelerin Avrupa'da görüşmeler yürüttüğümüz ortaklarımıza vereceğimiz yanlış bir mesaj olur” dedi.

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