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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.06.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Alman hükümeti camilere yönelik saldırıları kınadı

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Alman hükümeti camilere yönelik saldırıları kınadı

Almanya'da Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ülkede camilere yönelik saldırıları kınadı.

Seibert, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında son dönemde ülkede artan cami saldırılarına ilişkin AA muhabirinin sorularını cevapladı.     

Alman hükümetinin camilere ve Müslümanlara yönelik saldırılara karşı nasıl mücadele ettiğine ilişkin soru üzerine Seibert, "Federal hükümet adına,

 Müslümanların ibadethanelerine ve Almanya'da ibadetlerini serbestçe  yerine getirilmelerine yönelik her türlü  saldırıyı elbette kınadığımızı söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.     

Seibert, Bremen kentindeki bir camide Kur'an-ı Kerimlerin yırtılmasına ve saygısızlık gösterilmesine dikkati çekerek,  barışçıl şekilde ibadet edenlere karşı bu tür saldırganlığa göz yummayacaklarını söyledi.     

Müslüman derneklerin, Alman hükümetinden, İslam düşmanlığıyla mücadele için bir kişinin görevlendirmesi talebinin hatırlatılması üzerine de Seibert, böyle bir öneriden haberinin olmadığını ifade etti.     

Seibert, siyasetçilerin ve sivil toplumun bu tür saldırılara karşı net tutum sergileyerek "bu davranışların değerlere aykırı olduğunu" söylemesinin önemine işaret etti.     

Toplantıya katılan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter ise bu tür olayların eyaletlerin güvenlik birimleri tarafından takip edildiğini ve eyaletler arası bilgi paylaşımının yapıldığını kaydetti.       

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