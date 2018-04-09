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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
MANNHEIM (AA)
09.04.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Alman doktordan Türk hastaya çirkin sözler

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Alman doktordan Türk hastaya çirkin sözler

 Almanya’da Ufuk Altunok isimli gencin tedavi gördüğü hastanede kaldığı odayı hijyen koşulları nedeniyle değiştirme talebinin, hastanenin başhekimi tarafından "Türkiye’ye gidin o zaman, size orada Erdoğan baksın" sözleriyle geri çevrildiği bildirildi.

Almanya’nın Mannheim kentinde yaşayan 18 yaşındaki Altunok, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle kentteki "Theresienkrankenhaus" hastanesine yatırıldı. Altunok, buradaki 2 günlük tedavinin ardından başka bir odaya alındı. Yeni odanın hijyen koşullarından rahatsız olan genç, babası Niyazi Altunok’u arayarak durumu bildirdi. Ancak hastanenin başhekimi Daniel Schmitz’in ailenin bu talebini, "Türkiye’ye gidin o zaman, size orada Erdoğan baksın" sözleriyle geri çevirdiği öğrenildi.

5 Nisan'da meydana gelen olaya ilişkin açıklamalarda bulunan baba Altunok, oğlunun bağırsak rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gittiklerini ve oğlunu buradaki 2 günlük tedavinin ardından üçüncü gün başka bir odaya almak istediklerini dile getirdi. Oğlunun da eşyalarını toplayarak bir üst kattaki yeni odasına gittiğini ancak hijyen koşullarından rahatsız olduğunu anlatan Altunok, "Bakıyor ki odada bakıma muhtaç 2 yaşlı bağırsak hastası yatıyor ve içeride ağır bir koku var. Sonra oğlum beni arayıp durumu anlattı, ben de hastaneye gittim. Oğlumla odada kalması için konuştum ama kesinlikle kalmak istemedi orada. Sonra doktorla konuşur başka odaya geçeriz dedim" dedi.

'HASTANEYİ TERK ETMEMİZİ İSTEDİ'

Önce hemşireyle konuştuklarını ve hemşirenin de başhekimi çağırdığını söyleyen Altunok, şöyle devam etti:

"Çocuğun durumunu anlattım. ‘Tek kişilik odalar var, geceliği 150 Avro, ödeyebilir misin?’ dedi. Ben de 'Öderim.' dedim. Ancak bu sefer arayıp 'Tek kişilik odamız da yok' dediler. Ben de ‘Doktor bey bize bir yardımcı olun, bu çocuk bu odaya girmiyor. Baba olarak ben ne yapayım?’ dedim. Bunu deyince bana ‘Türkiye’ye gidin o zaman, size orada Erdoğan baksın’ ifadesini kullandı. Ben de kendisine bizim de Almanya’da yaşadığımızı, çocuğumun Alman vatandaşı olduğunu ve siyaset yapmaması gerektiğini ilettim. Daha sonra bizi görmek istemediğini söyledi ve hemen hastaneyi terk etmemizi istedi. Bu arada oğlumun kolundan tutup sıktı. Bu hareketinden sonra laf dalaşımız oldu. Tabii bu olanlara oğlumun arkadaşı, akrabalarımız ve orada bulunan diğer doktorlar da şahit oldu.”

Niyazi Altunok, hastaneden ayrılacakları sırada başhekimin hâlâ kendilerini sözle taciz ettiğini ve hem hastanenin hem de kendilerinin polisi aradıklarını dile getirdi. Oğlunun olay yerine gelen polise durumu anlatması üzerine polisin, "Burası otel değil" şeklinde cevap verdiğini aktaran Altunok, "Sonra gidip doktorların ifadesine başvurdular. Daha sonra polis oğluma hastaneden kendi rızasıyla çıkmak istediği yönünde bir kâğıt imzalatmak istedi. Ancak biz imzalamadık. Durumu avukatıma ileteceğimizi söyledim ve oradan ayrıldık" dedi.

'KABUL EDİLEMEZ BİR OLAY'

Altunok, yaşadıklarının kabul edilemez olduğunu belirterek "Benim çocuğuma yatak vermeyebilirler. Başka bir alternatifleri de olmayabilir. Ama bize 'Türkiye'ye gidin' diyemezler. Bunu demeye hakları yok. Ayrıca konunun siyasetle alakası da yok. Türkiye'de Alman bir hastaya bir doktor ‘Git sana Merkel baksın’ dese ne olur sizce? Kabul edilemez. Bu da aynı şekilde kabul edilemez" dedi. Durumu telefonla arayarak hemen avukata bildirdiğini ve pazartesi günü de resmen şikâyet dilekçelerini vereceklerini dile getiren Altunok, bu olayı tüm detaylarıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na ve Berlin Büyükelçiliği'ne de ilettiklerini ve onların da konunun yakından takipçisi olacaklarını kaydetti. Altunok, oğlunun tedavisine Heidelberg Üniversite Hastanesi'nde devam edileceğini sözlerine ekledi.

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