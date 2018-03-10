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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerAlman Dışişleri'ne saldırı: Brexit belgeleri çalındı
Dünya Alman Dışişleri'ne saldırı: Brexit belgeleri çalındı
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Dünya
DW Türkçe
10.03.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

Alman Dışişleri'ne saldırı: Brexit belgeleri çalındı

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Alman Dışişleri'ne saldırı: Brexit belgeleri çalındı

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nı hedef alan hacker saldırısında altı Brexit belgesi ve AB'nin Ukrayna ve Beyaz Rusya'yla görüşme kayıtlarının çalındığı belirlendi. Diğer bir saldırıda da yolcu bilgileri çalındı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'na düzenlenen siber saldırıda Brexit müzakerelerine dair belgelerin çalındığı belirlendi.

Haftalık Spiegel dergisinin Cumartesi günü yayımlanan haberinde, İngiltere'nin AB'den çıkış süreciyle ilgili müzakerelere ilişkin en az altı belgenin çalındığı kaydedildi. Çalınan belgeler arasında AB'nin Ukrayna ve Beyaz Rusya'yla sürdürdüğü görüşmelerin kayıtlarının da yer aldığı bildirildi.

Başka bir siber saldırının ise Federal İdare Dairesi'ni hedef aldığı belirtildi. Saldırıda yolcu uçuş verilerinin çalındığı ve daha sonra bilgilerin sızmasının engellenmesi amacıyla Perşembe günü PNR (yolcu isim kaydı) sisteminin kapatılmak zorunda kalındığı kaydedildi.

Alman haber ajansı dpa, Almanya hükümet ve güvenlik birimlerini hedef alan siber saldırıda Alman devletinin veri ağı olan Berlin-Bonn Enformasyon Bağlantısı'na (IVBB) sızıldığını duyurmuştu. Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth, "Federal Enformasyon Tekniği Güvenliği Birimi (BSI) ve istihbarat servislerinde devletin enformasyon tekniği ve ağlarını etkileyen bir IT güvenliği olayının araştırıldığını" teyit etmişti.

Alman güvenlik birimleri, saldırıdan hacker grubu "Turla" ve grubun kampanyası olarak nitelendirilen "Snake"i sorumlu tutuyor. Almanya, grubun arkasında Rus istihbaratının olduğunu düşünüyor. Siber saldırılarla ilgili BSI ve Casusluk Savunma Birimi (BfV) tarafından bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya Alman istihbaratı da katılıyor.

"ARALARINDA REKABET VAR"

Antivirüs uzmanı Kaspersky'de görev yapan uzmanlar ise Rusya merkezli hacker gruplarının belirlenen hedeflere ulaşmak adına bir "rekabet" içerisinde olduklarını söylüyor. Rekabetin özellikle "Fancy Bear" adıyla da tanınan "APT28" ve "Turla" arasında yaşandığı belirtiliyor.

Rusya merkezli olan "Turla", 2005 yılından beri aktif olan bir siber casusluk grubu olarak biliniyor.

"APT28" ise 2015 yılında Alman meclisine düzenlenen saldırıdan sorumlu tutulmuştu. Alman iç istihbarat servisi saldırının Rus istihbaratı tarafından yönetildiğini öne sürmüştü. "APT28" grubunun ismindeki "APT", yani "Advanced Persistent Threat", "gelişmiş kalıcı tehdit" anlamına geliyor.

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